À la veille de la reprise de l’entraînement qui amène sur sa deuxième partie de saison, l’OL espère compter sur ses cadres du premier semestre, à l’image du capitaine Corentin Tolisso.

Une petite semaine de vacances et de nouveau de retour aux affaires courantes. Après la qualification compliquée contre le FC Saint-Cyr Collonges dimanche dernier, les joueurs de l’OL ont pu couper, mais la Ligue 1 est vite de retour. Les Lyonnais seront donc de retour à l’entraînement ce lundi 29 décembre avec en ligne de mire le déplacement à Monaco samedi prochain. Sept jours de coupure pour recharger les batteries après une première partie de saison intense. Malgré un effectif restreint en nombre, Paulo Fonseca a eu la chance de compter sur certains cadres qui n’ont pas surperformé, mais qui ont clairement tenu les rênes du traineau rhodanien.

Niakhaté, capitaine de vestiaire

Et comment ne pas commencer par le renouveau d’un joueur qui a dû assumer le poids de son transfert la saison passée et sous le feu des critiques. À raison par moment, à tort parfois bien malgré lui puisqu’il n’a pas choisi d’être acheté aussi cher comme il l’avait confié dans un entretien à Olympique-et-Lyonnais. Il est bien évidemment question de Moussa Niakhaté et de cette première partie de saison XXL. Actuellement à la CAN, le Sénégalais est une absence embêtante pour l’OL et personne n’aurait certainement dit ça à la fin de la saison dernière. Entre une boulette pour son premier match à Rennes, le but de Maguire à Manchester United pour crucifier l’OL, Niakhaté aurait pu définitivement plonger après cet acte 1 en dessous des attentes.

Ce fut tout l’inverse et connaissant le personnage, cela lui a servi de motivation. Alors forcément, le défenseur a récolté quelques louanges sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". "Il a pris une vraie dimension dans la défense, il est devenu très important. J’aime beaucoup ses analyses d’après-match, souvent très lucides." Irréprochable sur le terrain, au point de n’avoir manqué presque aucune minute depuis la reprise à la mi-août, Moussa Niakhaté a gardé son rôle de leader de vestiaire qu’il avait déjà depuis son arrivée. Passé par la Ligue 1, la Bundesliga et la Premier League, il joue son rôle de grand frère auprès des jeunes. Ses prises de parole dans le vestiaire et captées par le club lors de vidéos inside en font peut-être le vrai capitaine de ce groupe.

Tolisso, le patron "dans la forme de sa vie"

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Paulo Fonseca l’a nommé parmi les vice-capitaines derrière Corentin Tolisso. Ce dernier est clairement le grand monsieur de cette première partie de saison et tous les supporters prient pour ne pas le voir rattrapé par ses démons d’antan avec une blessure. Car, avec le départ d’Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki, il est devenu le danger numéro 1 offensivement à l’OL. Afonso Moreira et Pavel Sulc ont forcément pris la lumière sur la fin du semestre, mais quand Fonseca a choisi de jouer son vrai numéro, la tâche est revenue à Tolisso, désormais l’homme à (tout) bien faire.

S’il a connu un petit coup de mou durant l’automne, il est la pièce centrale du dispositif lyonnais. Au four et au moulin, il se sent "dans la forme de sa vie" comme il l’a avoué lui-même. S’il n’a pas délivré de passes décisives, il est le métronome du jeu rhodanien et ses sept buts en 20 matchs valaient bien les applaudissements de Nicolas Puydebois. "C’est notre taulier, il a pris une dimension de leadership qui est très importante pour l’OL. Il est incontournable".

Des encouragements pour d'autres

Dans une équipe lyonnaise qui mise sur son collectif, il a malgré tout fallu des individualités qui tiennent la route et les deux cadres ont parfaitement rempli leur rôle. Bien aidés aussi par d’autres que l’on n’attendait pas vraiment mais qui ont surpris. Moins réguliers que Niakhaté et Tolisso, Dominik Greif qui s’est vite imposé malgré un passage à vide, Pavel Sulc, le meneur attiré par le but ou encore Afonso Moreira ont eu les encouragements du conseil de classe.