Pas de vainqueur dans le choc du groupe D entre le Sénégal et la République démocratique du Congo (1-1). Moussa Niakhaté et sa sélection ne sont pas encore qualifiés.

Ils n'ont pas réussi à se départager. Après un match âpre et engagé, le Sénégal et la République démocratique du Congo se sont quittés sur un 1-1 samedi. Il s'agissait pour les deux sélections de leur seconde partie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux favoris de la poule D ont donc manqué l'occasion de valider leur billet pour les 8es de finale.

Néanmoins, avec quatre unités chacune, elles devraient selon toute vraisemblance franchir ce premier tour. Les Sénégalais et les Congolais auront tout de même la pression de l'emporter lors de la dernière journée afin de conserver leur place parmi les deux premiers.

90 minutes pour Niakhaté

Les coéquipiers de Moussa Niakhaté, qui a encore disputé 90 minutes, ont affiché moins de supériorité qu'en septembre à Kinshasa, lorsqu'ils avaient gagné 3-2. Les Lions de la Teranga, très attendus dans cette compétition, ont même subi l'ouverture du score par Cédric Bakambu à la 61e minute. Édouard Mendy a repoussé un tir dans les pieds de l'attaquant.

Mais les hommes de Pape Thiaw n'ont pas douté très longtemps. Excellent sur son entrée en jeu, le Parisien Ibrahim Mbaye a effectué un débordement, puis sa frappe est revenue sur Sadio Mané. Celui-ci ne s'est pas fait prier pour ajuster les défenseurs adverses revenus pour essayer de sauver les meubles (1-1, 69e).

Le Sénégal ne devra pas perdre contre le Bénin

Le Sénégal et la RDC sont donc, dans cet ordre, classés devant le Bénin (trois unités). Ces trois pays vont se disputer la position de leader mardi prochain. Moussa Niakhaté et ses compatriotes défieront les Béninois, tandis que leurs rivaux rencontreront le Botswana, pratiquement éliminé.