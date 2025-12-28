Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

CAN : la qualification attendra pour le Sénégal et Moussa Niakhaté (OL)

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de vainqueur dans le choc du groupe D entre le Sénégal et la République démocratique du Congo (1-1). Moussa Niakhaté et sa sélection ne sont pas encore qualifiés.

    Ils n'ont pas réussi à se départager. Après un match âpre et engagé, le Sénégal et la République démocratique du Congo se sont quittés sur un 1-1 samedi. Il s'agissait pour les deux sélections de leur seconde partie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux favoris de la poule D ont donc manqué l'occasion de valider leur billet pour les 8es de finale.

    Néanmoins, avec quatre unités chacune, elles devraient selon toute vraisemblance franchir ce premier tour. Les Sénégalais et les Congolais auront tout de même la pression de l'emporter lors de la dernière journée afin de conserver leur place parmi les deux premiers.

    90 minutes pour Niakhaté

    Les coéquipiers de Moussa Niakhaté, qui a encore disputé 90 minutes, ont affiché moins de supériorité qu'en septembre à Kinshasa, lorsqu'ils avaient gagné 3-2. Les Lions de la Teranga, très attendus dans cette compétition, ont même subi l'ouverture du score par Cédric Bakambu à la 61e minute. Édouard Mendy a repoussé un tir dans les pieds de l'attaquant.

    Mais les hommes de Pape Thiaw n'ont pas douté très longtemps. Excellent sur son entrée en jeu, le Parisien Ibrahim Mbaye a effectué un débordement, puis sa frappe est revenue sur Sadio Mané. Celui-ci ne s'est pas fait prier pour ajuster les défenseurs adverses revenus pour essayer de sauver les meubles (1-1, 69e).

    Le Sénégal ne devra pas perdre contre le Bénin

    Le Sénégal et la RDC sont donc, dans cet ordre, classés devant le Bénin (trois unités). Ces trois pays vont se disputer la position de leader mardi prochain. Moussa Niakhaté et ses compatriotes défieront les Béninois, tandis que leurs rivaux rencontreront le Botswana, pratiquement éliminé.

    à lire également
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : la qualification attendra pour le Sénégal et Moussa Niakhaté (OL) 07:59
    OL - Médias : suivez Tant qu'il y aura des Gones en podcast 27/12/25
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Qui sont les meilleurs buteurs de l'OL à la mi-saison ? 27/12/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1 27/12/25
    La joie des joueurs de Monaco contre Saint-Etienne
    Face à Monaco, l'OL devra se méfier des remplaçants monégasques 27/12/25
    Melchie Dumornay, nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des temps de jeu très répartis 27/12/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : les dates du mercato d'hiver 2026 27/12/25
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques 27/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa 27/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier 27/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté et le Sénégal en mission à la CAN 27/12/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : le bilan de la réserve à la trêve 27/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick est arrivé à Lyon 27/12/25
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : un choc face à la RDC pour Moussa Niakhaté et le Sénégal (OL) 27/12/25
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat 26/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0 26/12/25
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola repris par le Zimbabwe 26/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier 26/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    • DrNelson & Mister Bosz OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Lacazette disait que Cherki avait une bonne mentalité. Il était juste très jeune et avait besoin de temps pour travailler sa vision et d'expérience pour faire les bons choix sur…
    • Mopi do Brasil OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Le problème, ce n'est pas le délai de validation de la Ligue (2 jours, donc ça passerait pour Monaco), mais le fait que l'on a un contrôle de la masse…
    • LugduGone OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ?
      tu as le droit de te tromper
    • XUO OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Tonga Sais-tu au moins que Poutine souhaite l'échanger ? Mais contre qui ?
    • Montcoua OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Pep Guardiola, déjà élogieux envers sa recrue avant la rencontre. « Le ciel est la limite, comme on dit, n’est-ce pas ? Tout dépend de lui, commentait l’Espagnol cette semaine.…
    • Tongariro OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Exactement le même avis que toi ;) Trop irrégulier mais quand il était bon c'était un régal ! C'est quand même classe de se dire que les joueurs brésiliens sont…
    • Tongariro OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Pour justifier que Cherki 2020-2023 était bon (alors qu'il était à chier, faisant passer Toko pour un Ballon d'Or), Moncon cite Guardiola qui parle du Cherki 2025. Même si on…
    • Olympien First OL Lyonnes : les meilleures buteuses à mi-parcours
      J'aime beaucoup l'arrêt sur image final. Lindsey parait tellement attachante que j'en oublie presque les fois où elle m'agace sur le terrain, malgré son grand talent. Sa relation amicale avec…
    • Montcoua OL : Endrick est arrivé à Lyon
      T'es toujours en vie Tongaridiot, non ? 😂😂😂 https://x.com/PVSportFR/status/1614384910608785409?ref_src=twsrc%5Etfw Tout le monde ou presque a vu le talent du jeune Cherki.... Même Guardiola 😉
    • Olympien First OL : Endrick est arrivé à Lyon
      J'ai beaucoup aimé ce joueur, une sacré qualité de frappe. Dommage qu'il n'ait pas été très régulier, mais l'OL n'a pas eu beaucoup d'ailier/joueur de couloir (essentiellement) de ce calibre…
    • Olympien First OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Cherki c'était un gamin bien trop encensé avant même que d'évoluer chez les "grands". Pas mal, dont moi ont très vite envisagé qu'il devrait partir assez vite de l'OL (et…
    • L'habile Fekir OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1
      point CAN : le Sénégal ayant fait match nul et comptant donc 4 points, ils sont assurés d'être a minima dans les meilleurs 3e, et donc en 8e de final.…
    • Juni38 OL : Endrick est arrivé à Lyon
      il s'est remis en question , avec aussi les conseils de pierre Sage qui lui a appris à moins porter le ballon , et prendre la profondeur , jouer plus…
    • Monark OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa
      Ces réglementations tatillonnes sont, comment dire, exaspérantes !!! On se décarcasse pour faire venir un renfort, et on ne peut pas l’aligner. Je suis dégoûté.😡
    • JUNi DU 36 OL : Endrick est arrivé à Lyon
      Mais non mon cher et tu le sais bien, soit c'est de la provoc soit tu n'a pas compris le sens... Je disais forcément ça par rapport aux joueurs de…
    Faire défiler vers le haut