CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL)

Un dernier carré à faire saliver. Mercredi, le Sénégal affrontera l'Egypte pour une place en finale de la CAN. Un beau défi pour Moussa Niakhaté et ses compatriotes.

On s'attendait à des quarts de finale de la CAN captivants au vu des oppositions. Finalement, un seul d'entre eux a accouché d'un duel digne de ce nom. Celui entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire samedi soir. Ce sont les coéquipiers de Mohamed Salah qui ont gagné ce bras de fer sur le score de 3 à 2. Ils ont ainsi remporté le droit d'affronter le Sénégal en demi-finales.

Un choc qui aura lieu mercredi, à 17 heures. Dans la foulée, le pays hôte, le Maroc, fera face au Nigeria, qui a impressionné jusqu'ici dans la compétition. Deux belles oppositions, avec un joueur lyonnais concerné. Moussa Niakhaté devrait encore une fois être titulaire contre les Égyptiens. Le défenseur central (26 capes) a disputé quatre des cinq matchs de sa sélection dans le tournoi.

Niakhaté absent au moins jusqu'au match contre Brest

Il ira au bout de l'épreuve, et ne revient donc pas avant une semaine avec son club. En effet, le Sénégalais de 29 ans jouera également la petite finale ou la finale le 17 ou le 18 janvier. Ensuite, cela dépendra de ses échanges avec l'OL pour savoir s'il bénéficiera d'un peu de repos ou pas. Après la réception de Brest (18/01), les Rhodaniens se déplaceront en Suisse, chez les Young Boys (22/01) puis à Metz le dimanche 25 janvier. Avec ou sans Moussa Niakhaté ?