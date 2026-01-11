Actualités
Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL)

  • par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Un dernier carré à faire saliver. Mercredi, le Sénégal affrontera l'Egypte pour une place en finale de la CAN. Un beau défi pour Moussa Niakhaté et ses compatriotes.

    On s'attendait à des quarts de finale de la CAN captivants au vu des oppositions. Finalement, un seul d'entre eux a accouché d'un duel digne de ce nom. Celui entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire samedi soir. Ce sont les coéquipiers de Mohamed Salah qui ont gagné ce bras de fer sur le score de 3 à 2. Ils ont ainsi remporté le droit d'affronter le Sénégal en demi-finales.

    Un choc qui aura lieu mercredi, à 17 heures. Dans la foulée, le pays hôte, le Maroc, fera face au Nigeria, qui a impressionné jusqu'ici dans la compétition. Deux belles oppositions, avec un joueur lyonnais concerné. Moussa Niakhaté devrait encore une fois être titulaire contre les Égyptiens. Le défenseur central (26 capes) a disputé quatre des cinq matchs de sa sélection dans le tournoi.

    Niakhaté absent au moins jusqu'au match contre Brest

    Il ira au bout de l'épreuve, et ne revient donc pas avant une semaine avec son club. En effet, le Sénégalais de 29 ans jouera également la petite finale ou la finale le 17 ou le 18 janvier. Ensuite, cela dépendra de ses échanges avec l'OL pour savoir s'il bénéficiera d'un peu de repos ou pas. Après la réception de Brest (18/01), les Rhodaniens se déplaceront en Suisse, chez les Young Boys (22/01) puis à Metz le dimanche 25 janvier. Avec ou sans Moussa Niakhaté ?

    2 commentaires
    1. Monark
      Monark - dim 11 Jan 26 à 12 h 45

      L'Égypte, ça n’est pas cadeau ,car Mo Salah est bien en jambes dans ce tournoi.
      Un beau match en perspective.

      
    2. Avatar
      gg - dim 11 Jan 26 à 13 h 20

      Hello,

      L’Egypte est injouable tactiquement, leur sélectionneur doit être un adepte du beau jeu à la Didier Deschamps, tout ce que je n’aime pas dans le foot.
      Hier ils ont gagné tactiquement grâce un bloc défensif très resserré qui obligeait les ivoiriens à passer par les côtés et centrer, ce qui était très confortable pour leur défense. Ils prennent deux buts sur corner mais sinon je ne me souviens pas avoir vu leur gardien en danger ou leur défense en difficulté. Si tu ajoutes à ce bloc resserré et bas deux joueurs offensifs du niveau de Marmoush et Salah, ça donne 3 contres soit 3 buts.

      À voir donc cette demi-finale ce que ça va donner, mais ça sera une sacrée confrontation. Aux Sénégalais de trouver du jeu rapide dans les petits espaces pour déborder la défense égyptienne.
      En tout cas c’est tout ce que je souhaite à Moussa, je lui souhaite d’aller le plus loin possible.

      

