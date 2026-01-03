CAN : ça passe pour Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal

Opposé au Soudan en 8es de finale de la CAN, le Sénégal a d'abord été surpris. Puis, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont réagi pour s'imposer 3-1.

Se fera-t-il le revisionnage du match à Monaco (1-3) ? On se doute en tout cas que quelques minutes après le coup de sifflet final, Moussa Niakhaté a pris des nouvelles de l'OL, qui jouait en même temps que lui. En 8es de finale de la CAN, le Sénégal se mesurait au Soudan. Dans la peau des favoris, il se devait de l'emporter, sous peine de vivre une grosse déconvenue.

Ce ne fut finalement pas si facile que cela pour les Lions de la Teranga. Car oui, ce sont bien les Soudanais qui ont ouvert la marque. Et de fort belle manière en plus, avec une frappe enveloppée lumineuse dès la 6e minute. Puis, Édouard Mendy a dû sortir un superbe arrêt pour empêcher le 2 à 0 à la 25e minute de jeu.

Le Sénégal basculeé

Attentistes, les Sénégalais allaient être piqués par cette entame manquée. Le milieu de terrain Pape Gueye sortait alors du bois pour inscrire un doublé avant la pause et mettre son pays devant (30e et 45e+2). En contrôle, mais sans être rassurants, les coéquipiers du Lyonnais se sont mis à l'abri avec une réalisation du Parisien Ibrahim Mbaye (3-1, 78e).

Voilà donc le Sénégal qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront le vainqueur du duel Mali - Tunisie qui se dispute depuis 20 heures. Rendez-vous le vendredi 9 janvier (17 heures) pour Moussa Niakhaté, qui a disputé les 90 minutes ce samedi.