Actualités
Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En plus de lancer parfaitement son année 2026, l’OL a presque tout gagné à Monaco. En reléguant leur adversaire à sept points, les Lyonnais ont aussi pu compter sur le revers de Lille pour se rapprocher des places pour la Ligue des champions.

    Le PSG et l’OM n’ont pas encore joué, mais l’OL peut déjà se satisfaire de l’opération comptable réalisée à l’issue de cette 17e journée de Ligue 1. Si le podium pourrait encore être à cinq longueurs suivant les résultats parisiens et marseillais ce dimanche, les Lyonnais ont comblé une partie de leur déficit pour les places pour la Ligue des champions. Battu par Rennes samedi soir, Lille n’est désormais plus qu’à deux longueurs en cette mi-saison, désormais officielle. Si les Rennais gardent la cadence rhodanienne avec 30 points suite à ce succès dans le nord, les joueurs de Paulo Fonseca peuvent avoir le sentiment du travail bien fait.

    Un trou réalisé sur les poursuivants

    En gagnant (1-3) à Monaco, ils ont plus que bien lancé leur année 2026 en championnat. Ayant comblé une partie de son retard sur la Ligue des champions, l’OL a aussi fait un petit trou sur ses poursuivants. Tenu en échec par NiceStrasbourg est dorénavant à six longueurs, tandis que Toulouse et Monaco sont à présent relégués à sept points. Ce n’est encore que la mi-saison, mais dans la course aux places européennes, l’OL a clairement fait une bonne opération samedi dans la Principauté.

    à lire également
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - dim 4 Jan 26 à 8 h 30

      On se place bien dans toutes les compétitions et l'avenir s'ouvre au club , d'ici peu on retrouve tout le monde ( blessés -renforts et la Can ) , si pas de départs de cadres alors a minima on ramènera un trophée en fin de saison.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible 08:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable 07:30
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : ça passe pour Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal 03/01/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 03/01/26
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 03/01/26
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 03/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 03/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 03/01/26
    OL Académie
    OL : week-end de repos à l'académie 03/01/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
    Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ? 03/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca loue la "compétitivité" de la Ligue 1 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal 03/01/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ? 03/01/26
    Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux" 03/01/26
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 03/01/26
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 03/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut