À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable

En plus de lancer parfaitement son année 2026, l’OL a presque tout gagné à Monaco. En reléguant leur adversaire à sept points, les Lyonnais ont aussi pu compter sur le revers de Lille pour se rapprocher des places pour la Ligue des champions.

Le PSG et l’OM n’ont pas encore joué, mais l’OL peut déjà se satisfaire de l’opération comptable réalisée à l’issue de cette 17e journée de Ligue 1. Si le podium pourrait encore être à cinq longueurs suivant les résultats parisiens et marseillais ce dimanche, les Lyonnais ont comblé une partie de leur déficit pour les places pour la Ligue des champions. Battu par Rennes samedi soir, Lille n’est désormais plus qu’à deux longueurs en cette mi-saison, désormais officielle. Si les Rennais gardent la cadence rhodanienne avec 30 points suite à ce succès dans le nord, les joueurs de Paulo Fonseca peuvent avoir le sentiment du travail bien fait.

Un trou réalisé sur les poursuivants

En gagnant (1-3) à Monaco, ils ont plus que bien lancé leur année 2026 en championnat. Ayant comblé une partie de son retard sur la Ligue des champions, l’OL a aussi fait un petit trou sur ses poursuivants. Tenu en échec par Nice, Strasbourg est dorénavant à six longueurs, tandis que Toulouse et Monaco sont à présent relégués à sept points. Ce n’est encore que la mi-saison, mais dans la course aux places européennes, l’OL a clairement fait une bonne opération samedi dans la Principauté.