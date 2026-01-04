À l’OL, il met un Sulc pas possible

Double buteur à Monaco samedi soir, Pavel Sulc a été l’un des grands artisans de la victoire de l’OL. Comme à son habitude avec un style bien à lui et loin des codes.

Il avait terminé l’année 2025 en boulet de canon et il attaque 2026 sur le même rythme. Les fêtes de fin d’année et le passage à la nouvelle année n’ont pas entamé la confiance accumulée depuis des semaines chez Pavel Sulc. Samedi, le Tchèque a encore été l’un des grands messieurs du début de soirée monégasque de l’OL. Après son but face à Go Ahead Eagle, un autre contre Le Havre et enfin un doublé face au FC Saint-Cyr Collonges, le numéro 10 a remis ça en Principauté. Un doublé qui a mis son équipe sur les rails d’un succès qui fait du bien aux têtes et sur le plan comptable. L’homme fort de ces dernières semaines ne pouvait que se satisfaire d’avoir aidé à ramener trois points du côté de Décines à l’issue de la 17e journée de Ligue 1.

Impliqué dans 16 buts désormais

Dans le nouveau système hybride inventé par Paulo Fonseca, Pavel Sulc a été un peu partout à la fois sur la pelouse du stade Louis II. Tantôt décalé sur le côté droit, tantôt sur le front de l’attaque à presser les centraux monégasques. Beaucoup de courses, mais peu de ballons touchés finalement. Au moment de laisser sa place à son compatriote Adam Karabec à dix minutes de la fin, Sulc n’avait touché que 23 ballons.

Résultat des courses ? Un doublé sur ses deux tirs cadrés de la partie et le sentiment d’un travail bien fait. "Quand j’ai marqué le premier, je n’avais pas dû toucher plus de cinq ballons, mais au-delà de savoir si j’ai du flair ou pas, c’est surtout le fait d’avoir réussi une combinaison travaillée à l’entrainement que je retiens, a-t-il soufflé à nos confrères après le match. J’ai profité du superbe toucher de balle de Nico (Tagliafico) sur sa déviation."

"Je suis tout à la fois"

En ne disposant que de miettes, Pavel Sulc réussit à se montrer indispensable alors que tout le monde n’a d’yeux que pour les débuts d’Endrick. L’arrivée du Brésilien va-t-elle limiter l’influence du Tchèque dans les semaines à venir ? Le profil tellement indéfinissable de Sulc en fait un joueur à part, dont il est presque impossible de se passer. Limité techniquement par moments pour un meneur, mais avec un sens du but digne d’un vrai numéro 9, Sulc estime "être tout à la fois".

Impliqué désormais dans 16 buts toutes compétitions confondues, Pavel Sulc a trouvé sa place dans l’effectif rhodanien. Une place indéfinissable pour le plus grand plaisir de l’OL. "C’est un joueur différent, résume Paulo Fonseca. Son jeu n'est pas magnifique techniquement, mais il est très efficace, il travaille beaucoup pour l'équipe et il semble qu'il attire les ballons. Il peut aussi jouer dans différentes positions, c'est un élément très important." Le symbole aussi de l'état d'esprit qui règne dans cette formation.