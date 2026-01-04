Actualités
Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca entraîneur de l’OL (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)

Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag

  • par David Hernandez

    • Bousculé pendant une demi-heure, l’OL a réussi à se réajuster pour contenir Monaco et s’offrir une victoire qui fait du bien. Paulo Fonseca a tenu à souligner la performance défensive.

    Une victoire (1-3) pour commencer l’année 2026, l’OL ne pouvait pas rêver mieux. Encore moins contre un concurrent direct pour les places européennes. Pourtant, samedi, tout n’a pas été parfait à Monaco. Comme l’a concédé Corentin Tolisso, la première mi-temps lyonnaise a été "délicate" avec des Monégasques bien présents dans le duel et plus prompts à dominer les débats. Les Lyonnais ont manqué d’agressivité, dans le bon sens du terme, à l’image de ce but encaissé dans lequel Dominik Greif n’y va pas franchement, tout comme Clinton Mata, certes touché au départ mais un peu la tête ailleurs.

    Un but gag qui aurait largement pu être évité pour continuer la série de clean-sheets. "On a eu des difficultés dans les duels dans les trente premières minutes, face à une équipe de Monaco forte physiquement, mais c’était mieux ensuite avec le ballon et on a fait des corrections à la mi-temps. Notre stratégie a bien fonctionné", s’est réjoui Paulo Fonseca.

    "On a bien fait ce qu'on avait préparé"

    Critiqué pour son manque d’ajustement et de coaching depuis son arrivée, l’entraîneur portugais a réussi à vite cibler ce qui n’allait pas, notamment sur le côté droit de son équipe. L’OL s’est donc réajusté à la pause et ce fut tout de suite mieux, même si le but refusé de Kehrer aurait pu tout changer à la physionomie de la rencontre. Mais c’est bien une prestation collective réussie qui a donné le sourire à Fonseca"Notre équipe a beaucoup progressé défensivement, c’est l’une qui a le plus de clean sheets en Europe (9). Aujourd’hui on a bien fait ce qu’on avait préparé défensivement, même si on a pris ce drôle de but. On ne défend pas toujours de la même manière, mais l’équipe a plus de stabilité défensive cette saison."

    Avec 17 buts encaissés en autant de matchs, l’OL possède la quatrième défense de Ligue 1.

    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible

