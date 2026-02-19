Actualités
La coupe de France féminine / © FFF

Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes

  • par Gwendal Chabas

    • Opposé au Havre en quarts de finale, OL Lyonnes sait où aura lieu la finale de la Coupe de France s'il y parvient. Direction Valenciennes le dimanche 10 mai.

    La date n'est pas encore cochée dans le calendrier d'OL Lyonnes. Néanmoins, cela pourrait rapidement changer. Pour cela, il faudra qu'en mars et avril, il parvienne à passer les deux derniers tours qui le séparent de la finale de la Coupe de France. Mardi, la Fédération française de football a annoncé que le trophée se jouerait à Valenciennes le dimanche 10 mai.

    Le stade du Hainaut sera le théâtre du dernier match de cette 25e édition de l'épreuve. Le coup d'envoi sera donné à 15h30. L'une des chaînes du groupe France Télévisions retransmettra l'affiche en clair.

    Mais avant d'y songer, les Lyonnaises doivent passer quelques obstacles. Tout d'abord Le Havre, le mercredi 18 mars (15 heures). Un quart de finale décalé en raison de la finale de la Coupe LFFP entre les Rhodaniennes et le PSG le samedi 14 mars.

    Finale de la Coupe U18 en lever de rideau

    En cas de qualification pour le dernier carré, les joueuses de Jonatan Giráldez affronteront Nantes ou Strasbourg en demi-finales, mais à l'extérieur. La confrontation se tiendra le 4 ou 5 avril.

    Précisons qu'outre la finale de la Coupe de France, l'enceinte valenciennoise accueillera celle de la compétition U18 en lever de rideau. Les Fenottes sont toujours en course dans ce tournoi aussi. Elles se déplaceront à Clermont pour les quarts de finale le dimanche 8 mars.

