  • par Gwendal Chabas

    • Début des éliminatoires pour la Coupe du monde pour l'équipe de France. Laurent Bonadei a appelé quatre joueuses d'OL Lyonnes : Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

    Première liste de l'année pour Laurent Bonadei. Ce mardi 17 février, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé le nom des 26 joueuses retenues afin de participer aux qualifications pour le Mondial 2027. Le groupe est assez classique, hormis les absences pour blessure de Griedge Mbock et Delphine Cascarino.

    Concernant OL Lyonnes, on retrouve quatre de ses footballeuses de cet effectif. Les mêmes qu'habituellement, puisqu'il s'agit des défenseures Alice Sombath et Selma Bacha, ainsi que des attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

    Irlande et Pologne au programme

    Les mêmes qu'en novembre, bien que Bacha et Katoto aient finalement renoncé pour des pépins physiques. Les Bleues avaient terminé quatrièmes de la Ligue des nations, battues par la Suède sur la double confrontation.

    Lors de ce rassemblement, les Françaises affronteront successivement l'Irlande à Dublin le 3 mars, puis recevront la Pologne le 7 mars. Ce sera le lancement des éliminatoires, dans une poule qui comprend également les Pays-Bas. Il faudra terminer premier du groupe pour rallier directement la Coupe du monde qui aura lieu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Les autres sélections disputeront des barrages.

