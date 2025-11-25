Actualités
Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023
Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

France : Selma Bacha (OL Lyonnes) à son tour forfait

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme Marie-Antoinette Katoto, Selma Bacha ressent une gêne à la cuisse. Elle a déclaré forfait avec les Bleues pour cet hiver.

    Après la trêve internationale, l'OL Lyonnes ira à Dijon le samedi 6 décembre à 17 heures. Avec Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto ? On peut penser que non. Les deux joueuses ont en effet dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Si l'absence de l'attaquante a été communiquée dès lundi, celle de la défenseure a un peu plus tardé.

    Ce mardi, la Fédération française de football a indiqué que la latérale gauche souffrait, comme sa coéquipière, d’une gêne à l’ischio-jambier gauche. Elle est rentrée à Lyon dans l'après-midi, après des examens passés ce matin. Mise à disposition de son club, elle ne sera pas remplacée.

    Sombath et Diani, les deux dernières Lyonnaises

    Ils restent donc avec les Bleues Alice Sombath et Kadidiatou Diani pour les Fenottes. Elles affronteront la Suède lors d'une double confrontation comptant pour la petite finale de la Ligue des nations. Ces matchs se dérouleront vendredi à Reims et le mardi 2 décembre à Stockholm. Le groupe est à présent constitué de 24 éléments après les défections des deux Rhodaniennes.

    Parmi les 20 footballeuses lyonnaises initialement appelées, elles seront finalement 18 à défendre les couleurs de leur sélection respective.

    à lire également
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le calendrier des internationales
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - mar 25 Nov 25 à 15 h 17

      Peut-être que la préparation, un peu "poussée", du nouveau coach, commence à porter, non pas ses fruits, mais ses contraintes/défauts ? à suivre, pour voir !
      Si les fruits ne mûrissent qu'aux bons moments...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023
    France : Selma Bacha (OL Lyonnes) à son tour forfait 15:10
    Le Maccabi Tel-Aviv s'est un peu rassuré avant d'affronter l'OL 14:20
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le calendrier des internationales 13:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : toujours pas pour l'OL après la trêve internationale 12:40
    Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL 11:50
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre 11:00
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse 10:10
    Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : de jeunes Lyonnais trop timorés ? 08:40
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Morton, Tagliafico... des retours qui vont faire du bien à l'OL 08:00
    Louis Leroux, milieu du FC Nantes
    Nantes acte déjà un forfait pour le déplacement contre l’OL 07:30
    Vignette TKYDG 24 11 2025
    L’OL a touché ses limites à Auxerre, les jeunes lancés trop tôt ? 24/11/25
    Sidney Govou en septembre 2021
    Govou (ex-OL) révèle avoir failli être amputé 24/11/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    À Auxerre, Fonseca (OL) a vécu son 100e match en Ligue 1 24/11/25
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Arrivé sous Pierre Sage, Damien Della Santa quitte l’OL 24/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines renversent Dijon (3-6) 24/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : Maciel s’explique sur le choix Hamdani 24/11/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997 24/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut