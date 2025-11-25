France : Selma Bacha (OL Lyonnes) à son tour forfait

Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme Marie-Antoinette Katoto, Selma Bacha ressent une gêne à la cuisse. Elle a déclaré forfait avec les Bleues pour cet hiver.

Après la trêve internationale, l'OL Lyonnes ira à Dijon le samedi 6 décembre à 17 heures. Avec Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto ? On peut penser que non. Les deux joueuses ont en effet dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Si l'absence de l'attaquante a été communiquée dès lundi, celle de la défenseure a un peu plus tardé.

Ce mardi, la Fédération française de football a indiqué que la latérale gauche souffrait, comme sa coéquipière, d’une gêne à l’ischio-jambier gauche. Elle est rentrée à Lyon dans l'après-midi, après des examens passés ce matin. Mise à disposition de son club, elle ne sera pas remplacée.

Sombath et Diani, les deux dernières Lyonnaises

Ils restent donc avec les Bleues Alice Sombath et Kadidiatou Diani pour les Fenottes. Elles affronteront la Suède lors d'une double confrontation comptant pour la petite finale de la Ligue des nations. Ces matchs se dérouleront vendredi à Reims et le mardi 2 décembre à Stockholm. Le groupe est à présent constitué de 24 éléments après les défections des deux Rhodaniennes.

Parmi les 20 footballeuses lyonnaises initialement appelées, elles seront finalement 18 à défendre les couleurs de leur sélection respective.