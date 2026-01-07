Actualités
Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

D1 : le choc PSG - OL Lyonnes reprogrammé le 1er février

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Initialement attendu pour le 31 janvier, le duel entre le PSG et l'OL Lyonnes en D1 aura lieu le lendemain, le 1er février. Rendez-vous à 15 heures dans la capitale.

    Décidément, il faut ajuster les agendas pour les supporters de l'OL Lyonnes. Entre le derby en Coupe de France ce week-end, d'abord reprogrammé puis déplacé, et le match contre le PSG en D1, les changements s'enchaînent. Mardi, la Fédération française a communiqué sur les trois premières journées de l'année. Avec une modification donc pour le choc contre le Paris Saint-Germain qui aura lieu le 1er février.

    Match au Parc des Princes

    Le 20 décembre dernier, la FFF avait indiqué qu'il se déroulerait le 31 janvier à 13h30. Finalement, ce sera le lendemain, dimanche, toujours au Parc des Princes, mais à 15 heures. Une rencontre à suivre sur Canal +. Deux semaines plus tôt, les Lyonnaises auront déjà visité la capitale avec un déplacement chez le Paris FC le dimanche 18 janvier.

    Rappelons que le club rhodanien reprend la compétition samedi face à Saint-Étienne. S'il se qualifie pour les 8es de finale, il les disputera le 24 ou 25 janvier prochain. Quant à la Première Ligue, elle reviendra le mercredi 14 janvier avec la réception de Lens à 19 heures.

    1 commentaire
    1. Avatar
      calone - mer 7 Jan 26 à 7 h 44

      Bonjour,
      Tout d’abord meilleurs vœux à toutes et tous sur ce forum, surtout une très bonne santé.
      Si je ne m’abuse, les 2 matchs PSG Ol lyonnes des Fenottes et Ol Lille des garçons auront lieu le même jour et la même heure !

      Signaler

    Laisser un commentaire

