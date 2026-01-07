Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Lille et PSG - OL Lyonnes, premier doublon de la saison

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En changeant la programmation du choc entre le PSG et l’OL Lyonnes, la FFF met les supporters lyonnais dans l’embarras. Avec OL - Lille qui se tiendra à la même heure le dimanche 1er février, il faudra faire un choix.

    Cela n’était encore pas arrivé cette saison. Ayant élu domicile au Parc OL depuis le début de la saison, les joueuses de l’OL Lyonnes alternent avec les garçons et ne sont généralement jamais à Décines en même temps que les joueurs de Paulo Fonseca. Il y a bien eu le cas fin décembre avec OL Lyonnes - Fleury le samedi et OL - FC Saint-Cyr Collonges le dimanche, mais ce fut assez exceptionnel sur cette première partie de saison. Pour ce qui est des doublons, les supporters lyonnais n’avaient pas à choisir entre les deux équipes pour ceux qui ne font aucune distinction entre les deux formations.

    Encore un choix qui n'aide pas le foot féminin

    Ce ne sera pas le cas le 1er février à cause de la FFF. Après avoir programmé le choc entre le PSG et l’OL Lyonnes au samedi 31 janvier, la Fédération est revenue sur son choix. Le match au Parc des Princes se tiendra le dimanche 1er février, à 15h. Manque de pot, c’est aussi à cette horaire et ce jour-là que se tient le duel de la 20e journée de Ligue 1 entre l’OL et le LOSC à Décines. Pour la première fois de la saison, il va donc falloir faire un choix devant sa télé.

    3 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mer 7 Jan 26 à 12 h 10

      Franchement, qu'est-ce qui justifie ce changement ?
      Encore une idée lumineuse de la FFF, pour priver nos joueuses de leur soutien ?
      Je ne vois pas d'autre motif. Honnêtement, qu'est-ce-qui motive nos instances pour agir de la sorte ? Ce n'est sûrement pas suite à la demande de nos joueuses.
      Pitoyable !

    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 7 Jan 26 à 12 h 19

      LA-MEN-TA-BLE !!!!!🤬🤬
      épicétou.

    3. chignol
      chignol - mer 7 Jan 26 à 12 h 24

      Déjà la programmation du match de coupe dans un stade indigne et des conditions météo inacceptables.

      Maintenant cette collision de calendrier que rien ne justifie.

      A part ça, 15 jours après la pénalité de 3 matchs infligée au PSGF, le classement officiel de la Première ligue sur le site de la FFF n'a toujours pas été modifié. Celui du site L'Equipe est complètement faux.

      Ce je-m'en-foutisme des instances, des médias, d'une LFFP qui à part lancer sa nouvelle coupe que personne n'avait demandée reste totalement mutique commencent à me débecter grave.

