OL - Lille et PSG - OL Lyonnes, premier doublon de la saison

En changeant la programmation du choc entre le PSG et l’OL Lyonnes, la FFF met les supporters lyonnais dans l’embarras. Avec OL - Lille qui se tiendra à la même heure le dimanche 1er février, il faudra faire un choix.

Cela n’était encore pas arrivé cette saison. Ayant élu domicile au Parc OL depuis le début de la saison, les joueuses de l’OL Lyonnes alternent avec les garçons et ne sont généralement jamais à Décines en même temps que les joueurs de Paulo Fonseca. Il y a bien eu le cas fin décembre avec OL Lyonnes - Fleury le samedi et OL - FC Saint-Cyr Collonges le dimanche, mais ce fut assez exceptionnel sur cette première partie de saison. Pour ce qui est des doublons, les supporters lyonnais n’avaient pas à choisir entre les deux équipes pour ceux qui ne font aucune distinction entre les deux formations.

Encore un choix qui n'aide pas le foot féminin

Ce ne sera pas le cas le 1er février à cause de la FFF. Après avoir programmé le choc entre le PSG et l’OL Lyonnes au samedi 31 janvier, la Fédération est revenue sur son choix. Le match au Parc des Princes se tiendra le dimanche 1er février, à 15h. Manque de pot, c’est aussi à cette horaire et ce jour-là que se tient le duel de la 20e journée de Ligue 1 entre l’OL et le LOSC à Décines. Pour la première fois de la saison, il va donc falloir faire un choix devant sa télé.