Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
Rayan Cherki lors de Manchester City – Al Ain FC (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cherki ne pense "pas être un joueur différent" entre l’OL et Manchester City

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Meilleur passeur de Premier League, Rayan Cherki se fait petit à petit une place à Manchester City. Si la notoriété grandit, le joueur estime ne pas être différent de celui qui a quitté l'OL en juin dernier.

    Il est en train de devenir le chouchou de Manchester City. En l'espace de cinq mois, Rayan Cherki commence à se rendre indispensable dans le nord de l'Angleterre. Les supporters ont succombé au charme de son jeu, l'ayant élu meilleur joueur du mois de décembre, tandis que Pep Guardiola se prend à jouer les paternels avec le Français, entre colère et amour. Attendu au tournant au moment de son départ pour la Premier League en juin dernier, Cherki montre qu'il a les épaules assez solides pour ce championnat. "Je pense que j’ai progressé sur l’intensité et le volume de jeu, je pense que c’est là où l’on m’attendait le plus, a-t-il déclaré sur Canal Plus. Que ce soit dans le volume de jeu, les détails tactiques. C’est grâce à Pep et au championnat anglais."

    Déjà cinq buts et huit passes à City

    Avouant passer beaucoup de temps à la salle pour supporter l'impact de la Premier League, Rayan Cherki estime pourtant n'avoir rien changé. Dans la façon de voir le football, il assure être le même que la saison passée. Celle de la définitive éclosion à l'OL, avant son départ vers les Cityzens. "Si je suis un joueur différent par rapport à Lyon ? Je ne pense pas. Sur ma dernière année à Lyon, j’ai fait une saison incroyable. J’ai marqué pas mal de buts (12) et donné pas mal de passes décisives (20), j’ai été régulier." Avec cinq buts et huit passes, en ayant manqué tout le mois de septembre, l'international français est en effet sur le même rythme que 2024-2025.

    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 7 Jan 26 à 11 h 13

      Cherki valorise à 110M maintenant…ça va vite dans le foot quand même…

      
    2. Avatar
      brad - mer 7 Jan 26 à 11 h 34

      Son talent est toujours le même sauf qu'il a des partenaires plus huppés qui savent bonifier son travail offensif , le seul gros changement qui l'aide à être plus régulier dans la performance c'est la visibilité de son championnat league anglaise et ça il adore.......
      On va bientôt le voir dans les hauts de classement joueurs mondiaux.

      
    3. Juni38
      Juni38 - mer 7 Jan 26 à 12 h 15

      " j’ai fait une saison incroyable" toujours aussi humble et modeste rayan , LOL.

      Avoir un gros ego est aussi nécessaire pour être au plus haut , mais quand même ...

      Il a musclé son jeu et perdu du gras depuis un an , depuis qu'il a été dans le loft l'été 2024 et a compris que son talent ne suffirait pas , qu'il fallait qu'il devienne un joueur pro athétiquement .

      

