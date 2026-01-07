Meilleur passeur de Premier League, Rayan Cherki se fait petit à petit une place à Manchester City. Si la notoriété grandit, le joueur estime ne pas être différent de celui qui a quitté l'OL en juin dernier.

Il est en train de devenir le chouchou de Manchester City. En l'espace de cinq mois, Rayan Cherki commence à se rendre indispensable dans le nord de l'Angleterre. Les supporters ont succombé au charme de son jeu, l'ayant élu meilleur joueur du mois de décembre, tandis que Pep Guardiola se prend à jouer les paternels avec le Français, entre colère et amour. Attendu au tournant au moment de son départ pour la Premier League en juin dernier, Cherki montre qu'il a les épaules assez solides pour ce championnat. "Je pense que j’ai progressé sur l’intensité et le volume de jeu, je pense que c’est là où l’on m’attendait le plus, a-t-il déclaré sur Canal Plus. Que ce soit dans le volume de jeu, les détails tactiques. C’est grâce à Pep et au championnat anglais."

Déjà cinq buts et huit passes à City

Avouant passer beaucoup de temps à la salle pour supporter l'impact de la Premier League, Rayan Cherki estime pourtant n'avoir rien changé. Dans la façon de voir le football, il assure être le même que la saison passée. Celle de la définitive éclosion à l'OL, avant son départ vers les Cityzens. "Si je suis un joueur différent par rapport à Lyon ? Je ne pense pas. Sur ma dernière année à Lyon, j’ai fait une saison incroyable. J’ai marqué pas mal de buts (12) et donné pas mal de passes décisives (20), j’ai été régulier." Avec cinq buts et huit passes, en ayant manqué tout le mois de septembre, l'international français est en effet sur le même rythme que 2024-2025.