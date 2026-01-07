Actualités
Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
Rémy Descamps lors d’Hoffenheim – OL (Photo by ADAM PRETTY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : des touches en Angleterre pour Descamps ?

  • par David Hernandez
    • Doublure de luxe à l’OL derrière Dominik Greif, Rémy Descamps va-t-il partir cet hiver. Le gardien aurait des touches en Championship.

    Au cours de l’été, il s’imaginait certainement un avenir comme titulaire à l’OL. Face au départ de Lucas Perri, à l’attente pour lui trouver un remplaçant et surtout aux bonnes prestations en pré-saison et sur les premières journées de Ligue 1, Rémy Descamps savourait son nouveau statut. Cela a donné quelques maux de tête à Paulo Fonseca, coincé entre les performances de l’ancien Nantais et la volonté de faire jouer Dominik Greif. Finalement, la blessure à la main contractée à Rennes mi-septembre a enlevé une belle épine du pied du coach lyonnais, tandis que l’absence de plus d’un mois a relégué Descamps sur le banc. S’il a joué en Ligue Europa et le premier match de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges, le Français sait qu’il reste une doublure de luxe.

    Un argument de temps de jeu et financier

    Même si Greif est loin d’être impérial par moment, à l’image du but concédé à Monaco, le Slovaque a montré qu’il avait la carrure pour être le numéro 1. Face à cette situation, Rémy Descamps peut-il partir ? La réflexion avait eu lieu l’été dernier chez le joueur et pourrait bien se reposer cet hiver, d’après Le Progrès. West Bromwich Albion et Hull City, respectivement 18e et 7e de Championship, auraient sondé l’OL et le gardien français pour une arrivée hivernale. N’ayant jamais caché son désir de plus jouer, Descamps peut-il se laisser convaincre par le challenge de la deuxième division anglaise, qui possède malgré tout des arguments financiers ?

