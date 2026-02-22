Actualités
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg (@UEFA)

Ligue des champions : Wolfsburg - OL Lyonnes se jouera le 24 mars

  • par Gwendal Chabas

    • L'UEFA a dévoilé les dates des quarts de finale de la Ligue des champions. Le match aller entre Wolfsburg et OL Lyonnes se disputera le 24 mars à 18h45.

    Il s'annonce très dense et intense, ce calendrier. En mars, OL Lyonnes jouera six rencontres, dont une finale de la Coupe LFFP. Au-delà de ce long voyage en Côte d'Ivoire, les joueuses de Jonatan Giráldez retrouveront également la Ligue des champions. Cette compétition qui les fait rêver. Directement qualifiées pour les quarts de finale après les matchs de classement, elles défieront Wolfsburg pour une place dans le dernier carré.

    Les Allemandes, qui ont éliminé la Juventus en barrage, recevront à l'aller. Ce duel aura lieu le mardi 24 mars, a confirmé l'UEFA. Coup d'envoi de la partie à 18h45, en amont du duel entre Arsenal et Chelsea.

    Des matchs tous les trois jours

    Quant au retour, nous savions déjà qu'il se déroulera le jeudi 2 avril à 21 heures. Cette fois-ci, ce sera après l'opposition entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le vainqueur de la double confrontation affrontera Arsenal ou Chelsea en demi-finales.

    Pour les Rhodaniennes, ces deux affiches se tiendront entre deux journées de championnat. Elles iront d'abord à Fleury le samedi 21 mars (21 heures), puis à Strasbourg le samedi 28 mars à 18 heures. Si les coéquipières de Wendie Renard éliminent les Havraises en quarts de finale de la Coupe de France, il y aura aussi une demi-finale à disputer le dimanche 5 avril.

