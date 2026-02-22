Strasbourg - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Fort de ses 13 victoires de rang, l'OL se déplace à Strasbourg ce dimanche soir pour la 23e journée de Ligue 1. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.

Avant-match

Paulo Fonseca et son groupe affirment ne pas s'attacher aux records. Néanmoins, le choc contre Strasbourg pourrait permettre à cette équipe de l'OL de rentrer dans l'histoire. En cas de victoire à la Meinau, elle signerait un 14e succès de rang, et égalerait la meilleure performance du club qui remonte à 2006. Une dynamique excellente qui permet à Corentin Tolisso et ses coéquipiers de se retrouver sur le podium, et avec une marge sur l'OM, qui a perdu vendredi (cinq points d'avance).

Pour ce déplacement en Alsace, l'entraîneur portugais récupère quelques blessés (Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico) et un suspendu (Endrick). De bon augure, d'autant plus qu'Afonso Moreira est toujours forfait. Du côté de Gary O'Neil, les deux principaux absents sont Samuel Amo-Ameyaw et Emanuel Emegha. Le défenseur Ismaël Doukouré fait lui son retour.

À quelle heure se joue Strasbourg - OL

Il faut en prendre l'habitude pour les supporters lyonnais. Comme la semaine dernière contre Nice (2-0), et lors des deux prochaines journées de championnat, le match se disputera à partir de 20h45. L'arbitre Ruddy Buquet donnera le coup d'envoi de la rencontre.

Sur quelle chaîne voir Strasbourg - OL ?

Comme pour toutes les affiches en prime time le dimanche soir, la confrontation entre Alsaciens et Rhodaniens sera diffusée sur la plateforme Ligue 1+. Aux commentaires, nous retrouverons Xavier Domergue et Benoît Cheyrou. En bord terrain, place à Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau.