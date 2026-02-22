Strasbourg - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Fort de ses 13 victoires de rang, l'OL se déplace à Strasbourg ce dimanche soir pour la 23e journée de Ligue 1. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.
Avant-match
Paulo Fonseca et son groupe affirment ne pas s'attacher aux records. Néanmoins, le choc contre Strasbourg pourrait permettre à cette équipe de l'OL de rentrer dans l'histoire. En cas de victoire à la Meinau, elle signerait un 14e succès de rang, et égalerait la meilleure performance du club qui remonte à 2006. Une dynamique excellente qui permet à Corentin Tolisso et ses coéquipiers de se retrouver sur le podium, et avec une marge sur l'OM, qui a perdu vendredi (cinq points d'avance).
Pour ce déplacement en Alsace, l'entraîneur portugais récupère quelques blessés (Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico) et un suspendu (Endrick). De bon augure, d'autant plus qu'Afonso Moreira est toujours forfait. Du côté de Gary O'Neil, les deux principaux absents sont Samuel Amo-Ameyaw et Emanuel Emegha. Le défenseur Ismaël Doukouré fait lui son retour.
À quelle heure se joue Strasbourg - OL
Il faut en prendre l'habitude pour les supporters lyonnais. Comme la semaine dernière contre Nice (2-0), et lors des deux prochaines journées de championnat, le match se disputera à partir de 20h45. L'arbitre Ruddy Buquet donnera le coup d'envoi de la rencontre.
Sur quelle chaîne voir Strasbourg - OL ?
Comme pour toutes les affiches en prime time le dimanche soir, la confrontation entre Alsaciens et Rhodaniens sera diffusée sur la plateforme Ligue 1+. Aux commentaires, nous retrouverons Xavier Domergue et Benoît Cheyrou. En bord terrain, place à Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau.
Hoarau le commentateur qui n’a rien a dire. Il nous parlera de la Suisse de ses vieux potes qui jouaient il y a 20 ans et cheyrou sera content il n’oubliera pas de rappeler la grande carrière de son collègue et de faire du bashing anti OL des qu’il pourra. Bref sans le son c’est bien mieux ligue 1 + ... ou -
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde (enfin plutôt beaucoup) pense qu'il y a du bashing anti OL constant dès qu'il y a de la nuance.
Même Rami est dithyrambique concernant l'OL cette année.
Je ne suis pas choqué par les commentateurs perso, ils ont l'air de plutôt apprécier l'OL cette saison (car l'équipe dégage des bonnes vibrations).
Luis Henrique dit la même chose , il ne tient pas compte des records mais plus des trophées , en partie raison , un record se met sur du papier , un trophée garni le musée du club .
Le record aussi c'est la reconnaissance d'un travail bien fait et un plein de confiance, pour nous spectateurs ça porte à aller toujours plus loin avec eux et nous évite une certaine morosité d'après matchs.....
Ce soir il faudra être chirurgical devant et très attentif derrière.
J’espère qu’on fera une meilleure seconde mi-temps que l’an dernier.
On avait tellement pris cher !
Et notre efficacité était famélique en première.
On avait d’ailleurs l’occasion de s’installer sur le podium, une occasion bien gâchée…
https://youtu.be/hXO-cveSk6I?si=OXVfde9iZo83exTW
Inutile de vous dire que je suis pas serein serein 😅