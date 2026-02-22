OL : à trois ou quatre derrière face à Strasbourg ?

Quelle animation verra-t-on de la part de l'OL ce dimanche à Strasbourg (20h45) ? Ruben Kluivert pourrait faire son retour dans le 11.
Avec les retours de Nicolas Tagliafico et de Ruben Kluivert, l'OL s'offre des options supplémentaires en défense. De quoi permettre à Paulo Fonseca de disposer d'une animation fluctuante. S'en servira-t-il ce dimanche à Strasbourg (20h45) ? Possible, car le Néerlandais pourrait démarrer la rencontre à la Meinau, trois semaines après son dernier match face à Lille (1-0).
Il s'intégrerait dans une charnière à trois, ou bien comme latéral gauche selon le positionnement des Lyonnais. Une ligne arrière dans laquelle nous retrouverions également Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Abner lui, aurait de larges prérogatives. dans le couloir gauche.
Endrick de retour, Tessmann sur le banc ?
Au milieu, Tanner Tessmann pâtirait du retour de Ruben Kluivert. On devrait y voir le trio Tyler Morton - Corentin Tolisso - Noah Nartey. Pour ce qui est de l'attaque, l'Olympique lyonnais comptera à nouveau sur son atout brésilien. Revenu de suspension, Endrick sera titulaire aux côtés de Pavel Šulc, l'indispensable Tchèque, maillon essentiel de l'équipe et meilleur buteur.
Le 11 probable de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Nartey, Morton, Tolisso, Abner - Endrick, Šulc
Cette composition d’équipe me paraît cohérente ! Patience
Sofoot vient de faire un article sur la série de victoires de l'OL.
Ils sont connus pour porter la poisse avec leurs articles (c'est une blague récurrente en tout cas).
Espérons qu'on passe à travers leur malédiction 😅
On verra bien , il y a N Tagliafico aussi . Le joueur à surveiller Barco
Elle me va très bien cette équipe. Elle permet de voir venir pendant 70min avec solidité pour répondre à l'engagement de Strasbourg. Avant d'enclencher des changements selon le contexte du match. Sachant qu'un nul me convient très bien.
On subit beaucoup trop quand on joue à 5 défenseurs, j'espère vraiment ne pas voir cette compo.