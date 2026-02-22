OL : à trois ou quatre derrière face à Strasbourg ?

Quelle animation verra-t-on de la part de l'OL ce dimanche à Strasbourg (20h45) ? Ruben Kluivert pourrait faire son retour dans le 11.

Avec les retours de Nicolas Tagliafico et de Ruben Kluivert, l'OL s'offre des options supplémentaires en défense. De quoi permettre à Paulo Fonseca de disposer d'une animation fluctuante. S'en servira-t-il ce dimanche à Strasbourg (20h45) ? Possible, car le Néerlandais pourrait démarrer la rencontre à la Meinau, trois semaines après son dernier match face à Lille (1-0).

Il s'intégrerait dans une charnière à trois, ou bien comme latéral gauche selon le positionnement des Lyonnais. Une ligne arrière dans laquelle nous retrouverions également Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Abner lui, aurait de larges prérogatives. dans le couloir gauche.

Endrick de retour, Tessmann sur le banc ?

Au milieu, Tanner Tessmann pâtirait du retour de Ruben Kluivert. On devrait y voir le trio Tyler Morton - Corentin Tolisso - Noah Nartey. Pour ce qui est de l'attaque, l'Olympique lyonnais comptera à nouveau sur son atout brésilien. Revenu de suspension, Endrick sera titulaire aux côtés de Pavel Šulc, l'indispensable Tchèque, maillon essentiel de l'équipe et meilleur buteur.

Le 11 probable de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Nartey, Morton, Tolisso, Abner - Endrick, Šulc