Abner après son but lors d'OL - Nantes
Abner après son but lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Abner : "Je vis ma meilleure période à l'OL"

  • par David Hernandez

    • Papa pour la première fois au début du mois de février, Abner a profité de la blessure de Nicolas Tagliafico pour enchaîner les titularisations. Décisif, le Brésilien se sent pleinement épanoui à l'OL.

    En novembre dernier, au moment de s'asseoir pendant de longues minutes avec Olympique-et-LyonnaisAbner avait confié que l'annonce de sa paternité lui avait apporté un surplus de confiance sur le terrain. Trois mois plus tard, la petite Esther a pointé le bout de son nez pour combler de bonheur ses parents. Épanoui dans la vie, Abner l'est tout autant sur le terrain. L'épanouissement de novembre a laissé place à une confiance totale en février. "Bien sûr, c'est ma meilleure période. Parce que je trouve que là, je suis parfait, mentalement, physiquement. Quand tu es comme ça, tu peux aider tes coéquipiers, donc je trouve que je suis à 100% moi-même et que je peux donner le meilleur de moi".

    "J'ai envie d'être plus décisif encore"

    Avec la blessure de Nicolas Tagliafico à Berne le 25 janvier dernier, Abner a pu enchaîner les titularisations. Tantôt comme latéral gauche, tantôt comme milieu relayeur, un nouveau poste dans lequel Paulo Fonseca l'utilise. Avec cinq buts depuis le début de la saison, le Brésilien apporte par le but et aussi la passe, à l'image de ce centre déposé pour Corentin Tolisso contre Nice"Tous les joueurs aiment marquer des buts et j'aimerais encore en marquer quelques uns. Mais le plus important est d'aider l'équipe et pourquoi pas en étant décisif." Arrivé sur la pointe des pieds il y a dix-huit mois, Abner semble avoir trouvé l'épanouissement personnel et professionnel.

