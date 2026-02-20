Strasbourg - OL : Hateboer et Moreira ne feront pas le déplacement

Ce dimanche, l’OL se déplace à Strasbourg en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Pour ce voyage en Alsace, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Hans Hateboer et Afonso Moreira.

Après la victoire contre Nice, Paulo Fonseca ne souhaitait qu’une seule chose : retrouver au plus vite l’ensemble de son groupe. L’entraîneur n’a pas encore totalement été entendu puisqu’il reste encore quelques corps à retaper à l’image de ceux de Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Orel Mangala. Tous les trois ne seront pas du voyage à Strasbourg, tandis qu’un retour à l’entraînement est attendu en fin de semaine prochaine ou plus. Toutefois, Fonseca peut avoir le sourire car il récupère certains éléments. Depuis le début de la semaine, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico ont repris avec le groupe et les deux "sont prêts pour Strasbourg. Mais aussi prêts pour pouvoir débuter", a confié le coach portugais.

Moreira a "besoin de plus de temps"

Une bonne chose pour renforcer la concurrence et faire souffler certains corps mis à rude épreuve depuis plusieurs semaines. Si Endrick retrouvera le couloir droit de l’attaque, il ne retrouvera pas son pendant à gauche qu’est Afonso Moreira. L’ailier portugais a repris l’entraînement ce vendredi mais "il n’est pas bien et a besoin de plus de temps." Il ne fera pas le déplacement à Strasbourg, tout comme Hans Hateboer qui "a un petit problème au genou". Des bonnes et moins bonnes nouvelles mais le sentiment que l’éclaircie est de plus en plus proche.