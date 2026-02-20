Strasbourg - OL : Fonseca ne veut pas entendre parler du record

Sur une série de treize victoires de suite, l’OL a la possibilité d’égaler le record de 2006, dimanche à Strasbourg. À deux jours du déplacement, Paulo Fonseca a voulu dédramatiser ce chiffre de 14 succès.

C’est une posture qui fonctionne plutôt bien depuis plusieurs semaines. Quand l’environnement lyonnais peut s’enflammer, les joueurs, le staff et la direction de l’OL sont plutôt sur le recul frein. Non pas sur les performances mais bien sur ce possible record qui est en ligne de mire. Dimanche, à Strasbourg, les joueurs de Paulo Fonseca pourraient égaler ceux de Gérard Houiller lors de la saison 2006-2007. Près de vingt ans pour revoir 14 succès toutes compétitions confondues. L’effervescence pourrait bien avoir pris possession du vestiaire, mais c’est finalement tout le contraire. "Le record pour moi n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'équipe continue de bien jouer et de gagner. Le prochain match est important, mais pas par rapport au record. Prendre les trois points reste la priorité", a sommé Paulo Fonseca.

"C'est un bon signal, mais rien d'autre"

Cela fait plusieurs semaines que le coach de l’OL est interrogé sur ce record qui se rapproche chaque jour un peu plus. Et comme à chaque fois, il a adopté la posture d’un entraîneur qui veut enlever toute forme de pression à ses joueurs. "Nous ne parlons pas de ce record. C'est bien, c'est un signal que nous sommes dans un bon moment, que l'équipe est bien. Mais nous ne parlons pas de ce record parce que ce n'est pas le plus important pour nous." Avec un déplacement à Strasbourg, l’OL devra certainement montrer un autre visage que celui montré ces derniers matchs. Mais avec la certitude d’avoir les reins assez solides pour aller chercher ce record qui reste pour le moment anecdotique. Du mois publiquement.