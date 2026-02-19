S'ils ont reçu quatre cartons jaunes en Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles et Abner ne sont pas pour autant en sursis. Il s'agit d'un point de règlement non négligeable.

Pour l'instant, seul Corentin Tolisso a été suspendu pour avoir reçu cinq avertissements en Ligue 1. Ce nouveau règlement mis en place cette saison devrait néanmoins causer des tracas à l'OL d'ici à la fin de l'exercice. En effet, Clinton Mata est en sursis avec quatre cartons jaunes, mais il est aujourd'hui le seul dans ce cas.

Les compteurs remis à zéro après une suspension

Pourtant, Ainsley Maitland-Niles et Abner ont eux aussi écopé de quatre "biscottes". Certes, mais les deux latéraux ont également pris un carton rouge. Or, comme le prévoit la LFP, "toute sanction de suspension ferme prononcée par la Commission de discipline à l’encontre d’un assujetti entraîne la suppression des avertissements en cours à la date de la décision."

Ce qui veut dire que les deux défenseurs n'ont plus que trois (pour l'Anglais) et deux (pour le Brésilien) cartons jaunes au compteur à ce jour. Ils ont donc une petite marge d'action. Mais attention, car ce secteur de la discipline pourrait peser en fin de championnat. Voire en Coupe de France, où l'Olympique lyonnais recevra Lens en quarts de finale. Car ces deux compétitions sont prises en considération à ce sujet.