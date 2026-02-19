Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • S'ils ont reçu quatre cartons jaunes en Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles et Abner ne sont pas pour autant en sursis. Il s'agit d'un point de règlement non négligeable.

    Pour l'instant, seul Corentin Tolisso a été suspendu pour avoir reçu cinq avertissements en Ligue 1. Ce nouveau règlement mis en place cette saison devrait néanmoins causer des tracas à l'OL d'ici à la fin de l'exercice. En effet, Clinton Mata est en sursis avec quatre cartons jaunes, mais il est aujourd'hui le seul dans ce cas.

    Les compteurs remis à zéro après une suspension

    Pourtant, Ainsley Maitland-Niles et Abner ont eux aussi écopé de quatre "biscottes". Certes, mais les deux latéraux ont également pris un carton rouge. Or, comme le prévoit la LFP, "toute sanction de suspension ferme prononcée par la Commission de discipline à l’encontre d’un assujetti entraîne la suppression des avertissements en cours à la date de la décision."

    Ce qui veut dire que les deux défenseurs n'ont plus que trois (pour l'Anglais) et deux (pour le Brésilien) cartons jaunes au compteur à ce jour. Ils ont donc une petite marge d'action. Mais attention, car ce secteur de la discipline pourrait peser en fin de championnat. Voire en Coupe de France, où l'Olympique lyonnais recevra Lens en quarts de finale. Car ces deux compétitions sont prises en considération à ce sujet.

    à lire également
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus
    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 19 Fév 26 à 18 h 26

      Ah donc en fait le nouveau règlement n'est valable que si on se prend 5 jaunes de suite

      Limite du coup il vaut mieux prendre 4 jaunes, puis un rouge a la 95eme d'un match sans enjeu, comme ça au moins ça efface tout

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 - Discipline : pourquoi Maitland-Niles et Abner ne sont pas en sursis 18:20
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois 17:35
    OL Lyonnes : pas de changement pour la Coupe de France 2027 16:50
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Strasbourg - OL : un millier de Lyonnais attendus 16:00
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Fonseca : "Il est facile de faire jouer les jeunes" 15:10
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    OL Lyonnes : Micah, Tarciane et Nelhage convoquées en sélection 14:20
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL, des rencontres souvent vivantes 13:30
    Abner lors d'OL - Lille
    L'OL scrutera la Ligue Europa ce jeudi soir 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL : triste mercredi pour les jeunes en sélection 11:50
    OL Lyonnes, Fleury, Strasbourg : la programmation est tombée 11:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 10:10
    Coupe de France - OL Lyonnes : la finale se jouera à Valenciennes 09:25
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 08:40
    Valentin Barco (Strasbourg)
    L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg) 08:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Endrick, son avenir, un titre pour l'OL… Interview exclusive de Paulo Fonseca 18/02/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Coupe LFFP oblige, OL Lyonnes - Le Havre avancé au 10 mars 18/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : Moreira, Tagliafico et Kluivert toujours en individuel 18/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut