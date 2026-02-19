Actualités
À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Mercredi soir, l'OM a officialisé la venue d'Habib Beye sur son banc. À 10 jours d'accueillir l'OL, les Marseillais poursuivent leur réorganisation.

    Paulo Fonseca avait fait ses débuts avec l'OL contre l'OM le 2 février 2025 (3-2). Dimanche prochain au Vélodrome, il ne retrouvera pas Roberto De Zerbi, mais un nouveau coach qui, lui, aura entamé son histoire marseillaise à Brest vendredi. Mercredi, tard dans la soirée, le club phocéen a nommé Habib Beye à la tête de l'effectif. Parti de Rennes le 9 février, l'ancien défenseur retrouve donc déjà un poste.

    La direction marseillaise chamboulée

    La fin des remous à Marseille ? À voir, car après le vrai-faux départ de Medhi Benatia, qui a finalement vu grandir ses prérogatives sur le sportif, c'est le président Pablo Longoria qui est "mis sur la touche". Le grand chamboulement, alors que les résultats sportifs ne sont pas totalement à la hauteur, n'est donc a priori pas terminé.

    Cela impactera-t-il l'équipe dans les jours à venir ? Dans un peu plus d'une semaine, elle recevra l'Olympique lyonnais dans le choc de la 24e journée de Ligue 1. Nous aurons alors une partie de la réponse, puisque les Rhodaniens possèdent actuellement cinq longueurs d'avance sur leur rival qui convoite lui aussi cette troisième place.

    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public
    6 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - jeu 19 Fév 26 à 10 h 32

      C’est un cirque permanent ce club.

      J’ai un peu la position de Johan Micoud, à savoir que je ne comprends pas pourquoi ils ont absolument tenu à terminer avec De Zerbi….
      Longoria, et Benatia c’est pareil, ils excellent sur la partie transferts et détection.
      Mais ce ne sont pas des présidents!
      Ils n’ont absolument aucune expérience à faire valoir dans ce domaine.
      Alors forcément quand il faut calmer le jeu, manager ben ça coince.

      En plus à Marseille c’est encore plus dur qu’ailleurs.
      Faut vraiment qu’ils arrêtent de mettre des directeurs sportifs à la tête du club.
      Pape Diouf déjà mettait de l’huile sur le feu sans arrêt 🙄

      À un moment faut gérer les hommes et ça n’est pas simple. Et mettre un entraîneur aussi inexpérimenté et en plus avec un orgueil un peu excessif c’est à double tranchant.

      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 19 Fév 26 à 10 h 35

        Une petite saison Directeur sportif au FC Valence.

        J'ai l'impression que le président de l'OM ne sait pas s'entourer, il donne sa confiance à des gens qui ne sont visiblement pas très compétents.

        Je ne fais pas de comparaison, mais vous voyez à qui je pense

      2. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - jeu 19 Fév 26 à 10 h 41

        C'est un club dans l'excès permanent, c'est difficile de construire quoi que ce soit dans ces conditions.
        Tant mieux pour nous

    2. Jaja69
      Jaja69 - jeu 19 Fév 26 à 10 h 37

      C'est marrant, cette nomination me fait un peu penser à la nomination de Grosso chez nous :
      - Arrivée un peu en catastrophe après avoir viré un coach
      - Ancien de la maison
      - Pas d'expérience significative

      En souhaitant aux Marseillais la même réussite que nous sur ce genre de move 😉

    3. OLVictory
      OLVictory - jeu 19 Fév 26 à 10 h 50

      Il y a des bons joueurs à l'OM, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un effet bénéfique avec le changement d'entraineur.

    4. RBV
      RBV - jeu 19 Fév 26 à 11 h 18

      Perso je me méfie du sursaut d'orgueil marseillais contre nous...je ne les vois pas exploser en vol en fin de saison (bizarrement). Mais on peut leur faire très très mal avec notre jeu, ça c'est certain ! Et Endrick au Vélodrome, j'ai hâte de voir ça !

    Habib Beye, coach de Rennes
    À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur 10:10
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    L'OL en pleine communion avec son public 08:40
