À 10 jours de recevoir l'OL, l'OM nomme son nouvel entraîneur

Mercredi soir, l'OM a officialisé la venue d'Habib Beye sur son banc. À 10 jours d'accueillir l'OL, les Marseillais poursuivent leur réorganisation.

Paulo Fonseca avait fait ses débuts avec l'OL contre l'OM le 2 février 2025 (3-2). Dimanche prochain au Vélodrome, il ne retrouvera pas Roberto De Zerbi, mais un nouveau coach qui, lui, aura entamé son histoire marseillaise à Brest vendredi. Mercredi, tard dans la soirée, le club phocéen a nommé Habib Beye à la tête de l'effectif. Parti de Rennes le 9 février, l'ancien défenseur retrouve donc déjà un poste.

La direction marseillaise chamboulée

La fin des remous à Marseille ? À voir, car après le vrai-faux départ de Medhi Benatia, qui a finalement vu grandir ses prérogatives sur le sportif, c'est le président Pablo Longoria qui est "mis sur la touche". Le grand chamboulement, alors que les résultats sportifs ne sont pas totalement à la hauteur, n'est donc a priori pas terminé.

Cela impactera-t-il l'équipe dans les jours à venir ? Dans un peu plus d'une semaine, elle recevra l'Olympique lyonnais dans le choc de la 24e journée de Ligue 1. Nous aurons alors une partie de la réponse, puisque les Rhodaniens possèdent actuellement cinq longueurs d'avance sur leur rival qui convoite lui aussi cette troisième place.