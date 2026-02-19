Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Première Ligue : OL Lyonnes lancera sa saison 2026-2027 le 5 septembre

  • par David Hernandez

    • En attendant la fin de la saison et un potentiel nouveau titre, OL Lyonnes sait que la Première Ligue repartira pour un tour le 5 septembre prochain.

    Avec plus de dix points d’avance sur son dauphin, OL Lyonnes est bien parti pour finir première du championnat. Oui mais voilà, cela n’entraîne pas un nouveau titre de champion de France à cause de la mise en place des playoffs. En attendant de savoir si les Fenottes feront respecter la hiérarchie de la saison régulière en playoffs, la FFF a dévoilé le calendrier avec les principales dates de la saison 2026-2027.

    Reprise par la Coupe LFFP pour les clubs non européens

    Si les clubs français reprendront avec la Coupe LFFP dont OL Lyonnes pourrait bien être le tenant du titre suite à la finale du 14 mars prochain, les joueuses de Jonatan Giraldez ne devraient logiquement pas être concernées par cette reprise. Elles devraient valider leur présence en Ligue des champions et donc être exemptes de première phase comme cette saison. Le rendez-vous aura donc lieu le week-end du 5 septembre avec la première journée de Première Ligue et peut-être une couronne à remettre en jeu.

