Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" spécial Fonseca en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes. Celle du lundi 16 février se consacrait à notre entretien avec Paulo Fonseca.

    Une émission un peu spéciale en ce lundi 16 février. Après la 13e victoire consécutive de l'OL dimanche face à Nice (2-0), Tant qu'il y aura des Gones a d'abord débriefé la rencontre. Sur le plateau pour en parler, nous retrouvions nos deux consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois. Mais ensuite, TKYDG a longuement évoqué Paulo Fonseca.

    Les confidences de Fonseca

    Car Olympique-et-Lyonnais a pu longuement interroger l'entraîneur rhodanien vendredi dernier. Une interview dont certains extraits ont été diffusés dans notre opus hebdomadaire. Il était question de son style de jeu, de son management avec les jeunes, ou encore de son avenir au club. Un entretien qui sera à retrouver cette semaine sur votre média et ses différents canaux.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Paulo Fonseca, quelle suite après cette saison ?

