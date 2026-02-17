Au fil des annonces, la perspective de voir Corentin Tolisso au Mondial 2026 s'amenuise. Mais certains, comme Alexandre Lacazette, poursuivent leur propagande.

En mars, l'équipe de France disputera ses derniers matchs avant la préparation à la Coupe du monde 2026. Aujourd'hui, et malgré de solides performances en club, Corentin Tolisso semble être très loin d'intégrer la liste. Il faudra a priori une cascade de blessures pour voir le champion du monde 2018 participer au Mondial en Amérique du Nord.

Le choix de Deschamps

Lui répond présent sportivement depuis plus d'un an, mais cela ne suffit pas à obtenir le feu vert du sélectionneur, Didier Deschamps. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir en plus le soutien plutôt unanime de la sphère médiatique sur le sujet. Lors des annonces des listes, son nom revient souvent, comme un écho aux incompréhensions à son propos.

Mais le capitaine de l'OL, qui a inscrit son 50e but avec le club dimanche, le 8e déjà pour lui cette saison, répète régulièrement qu'il ne fait pas toute une histoire de cette compétition planétaire. Il met simplement toutes les chances de son côté en affichant de la régularité dans la haute performance. Certes, sa petite blessure a freiné sa courbe ascendante, mais on se dit qu'il a largement moyen de la reprendre, alors que l'Olympique lyonnais s'apprête à vivre des rendez-vous cruciaux.

Le staff des Bleus le suit

De quoi marquer des points, individuellement, dans l'optique des Bleus ? Ce n'est pas la mentalité actuelle pour Corentin Tolisso. D'autres se chargent de faire sa publicité. On pense à son ami et ancien coéquipier, Alexandre Lacazette. L'avant-centre, qui a vécu une histoire encore plus compliquée avec la sélection, a fait "passer un message".

Story Instagram Alexandre Lacazette

Dans un post sur Instagram, l'ex-Rhodanien a partagé les félicitations de l'OL pour la 50e réalisation du natif de Tarare, en identifiant le compte de l'équipe de France. Le tout suivi d'un "allô" sonnant comme un rappel. La Ligue 1 également s'est fendue d'un tweet similaire ce mardi sur le but du milieu de terrain. Le staff français l'a-t-il reçu ? Sans doute, mais cela ne garantit pas pour autant une 29e capes à Corentin Tolisso.