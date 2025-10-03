Actualités
Corentin Tolisso avec l'équipe de France
Corentin Tolisso avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France

    • Laissé de côté par Didier Deschamps, Corentin Tolisso trace sa route avec l'OL. Mais le milieu de terrain "croît encore" en une possible sélection.

    Combien de temps devra-t-on attendre avant de voir un successeur à Rayan Cherki ? Avant le milieu offensif en juin, Léo Dubois restait le dernier joueur de l'OL appelé en équipe de France A, c'était en 2021. Corentin Tolisso apparaît aujourd'hui comme le footballeur le plus proche d'intégrer une liste de Didier Deschamps.

    Il est en tout cas présélectionné, mais à l'image de jeudi, le champion du monde 2018 ne passe pas le cap pour être dans les 23. L'entraîneur des Bleus a justifié plusieurs fois ce choix, qui tient toujours malgré la forme de l'ancien Bavarois depuis la saison 2024-2025.

    "J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à ça"

    Corentin Tolisso, lui, n'a pas tiré une croix sur ce maillot tricolore. Il l'a répété au micro de Canal + après la victoire face au RB Salzburg. "À chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça. J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à ça. Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit sur moi. Le plus important est de bosser, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas, je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir, j'y croirai", a-t-il affirmé.

    1. RBV
      RBV - ven 3 Oct 25 à 12 h 47

      Ça va être très chaud et l’histoire serait tellement belle…mais une blessure au milieu de terrain me paraît être malheureusement la seule chance pour Tolisso d’être sélectionné…
      Deschamps a ses têtes, son idée d’équipe et il n’en démordra pas…
      On a quand même des sacrés clients au milieu de terrain, c’est pas scandaleux que Tolisso n’y soit pas.
      Thauvin a plus de chance d’être sélectionné vu la faiblesse sur les ailes…
      Par contre si Deschamps sélectionne Pogba après 2 bons matchs à Monaco, je serai la pour l’insulter copieusement…

    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut