OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France

Laissé de côté par Didier Deschamps, Corentin Tolisso trace sa route avec l'OL. Mais le milieu de terrain "croît encore" en une possible sélection.

Combien de temps devra-t-on attendre avant de voir un successeur à Rayan Cherki ? Avant le milieu offensif en juin, Léo Dubois restait le dernier joueur de l'OL appelé en équipe de France A, c'était en 2021. Corentin Tolisso apparaît aujourd'hui comme le footballeur le plus proche d'intégrer une liste de Didier Deschamps.

Il est en tout cas présélectionné, mais à l'image de jeudi, le champion du monde 2018 ne passe pas le cap pour être dans les 23. L'entraîneur des Bleus a justifié plusieurs fois ce choix, qui tient toujours malgré la forme de l'ancien Bavarois depuis la saison 2024-2025.

"J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à ça"

Corentin Tolisso, lui, n'a pas tiré une croix sur ce maillot tricolore. Il l'a répété au micro de Canal + après la victoire face au RB Salzburg. "À chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça. J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à ça. Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit sur moi. Le plus important est de bosser, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas, je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir, j'y croirai", a-t-il affirmé.