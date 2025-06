Cherki, 60e international français avec l'OL

Rayan Cherki avec la France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Premier joueur de l'OL sélectionné en équipe de France depuis quatre ans, Rayan Cherki a connu ses deux premières capes avec les Bleus. Il est le 60e international français avec l'Olympique lyonnais.

En 75 ans d'histoire, et même si l'OL fut le meilleur club français des années 2000 à 2010, ils ne sont pas si nombreux que cela à avoir trouvé grâce auprès des sélectionneurs français. Ces dernières années, on se languissait de ne voir aucun membre de l'Olympique lyonnais appelé par Didier Deschamps. Rayan Cherki a mis fin à cette disette de quatre ans en ce mois de juin.

Devenu international à 21 ans, il succède à Léo Dubois, qui était le dernier à porter à la fois le maillot bleu et celui du club rhodanien. Il fallait remonter à 2021 pour retrouver la trace d'un footballeur de l'OL convoqué par l'entraîneur national. Au total, ils sont désormais 60 à avoir effectué les allers-retours entre Lyon et la sélection depuis André Grillon et Pierre Flamion en 1951.

Govou a eu 49 sélections en tant que Lyonnais

Une liste tenue par le site OL passé, présent qui comprend quelques beaux noms : Fleury Di Nallo (1962-1971), Angel Rambert (1962-964), Serge Chiesa (1969-1974), Bernard Lacombe (1973-1978), ou plus récemment Éric Abidal (2004-2007), Karim Benzema (2007-2009), Maxime Gonalons (2011-2015), Alexandre Lacazette (2013-2017), Nabil Fekir (2015-2019) et Corentin Tolisso (2017).

Sidney Govou (2002-2010, 49 capes), Hugo Lloris (2008-2012, 38) et Jérémy Toulalan (2006-2010, 36) sont les trois joueurs comptant le plus de sélections chez les Bleus pendant leur période lyonnaise. Grégory Coupet (2001-2008, 34) et Florent Malouda (2004-2007, 30) ne sont pas loin derrière.

Au total, l'Olympique lyonnais a eu dans ses rangs 102 internationaux français.