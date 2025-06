Appelé pour la première fois avec les Bleus, Rayan Cherki aura globalement marqué des points auprès de Didier Deschamps. Mais le sélectionneur souhaite voir le meneur de jeu confirmer dans son futur club.

Après une première fracassante, la seconde apparition fut moins détonante. Sans passer au travers de sa rencontre, Rayan Cherki a livré une copie plus "standard" dimanche contre l'Allemagne (0-2). Parmi les meilleurs Français avant la pause, il s'est ensuite éteint petit à petit en seconde période, tandis que les espaces s'ouvraient de part et d'autre. Ajoutons à ça plusieurs pertes de balle (10) et l'on comprend vite que la performance n'était pas la même que face à l'Espagne jeudi (5-4).

Ce jour-là, le meneur de jeu lyonnais avait frappé assez fort. Un but, une passe décisive, plusieurs actions marquantes... Pour une première cape, difficile de faire meilleure impression en seulement trente minutes. Titulaire lors de cette petite finale contre les Allemands, Cherki a tout de même montré quelques bonnes choses. On peut retenir sa frappe à la 21e minute, la première cadrée de la France, son corner dans la foulée pour trouver la tête d'un partenaire, ou encore quelques décalages intéressants, mais qui n'ont pas abouti par la suite.

"Ça demandera confirmation et continuité"

Globalement, le bilan est donc encourageant pour le footballeur de 21 ans. "Aujourd'hui (dimanche), il a fait de bonnes choses, et d'autres un peu moins bonnes, avec quelques pertes de balle, qui étaient parfois liées à son placement, l'idée étant qu'il perde moins d'énergie. Mais il a besoin d'être au cœur du jeu, même s'il a l'habitude de jouer sur le côté en club. Il dégage plein de joie, il est heureux d'être là, et il a cette capacité d'éliminer, de faire des passes justes, observait Didier Deschamps après le match. Si tous les joueurs à leur premier appel en sélection faisaient la même chose... Maintenant, je ne sais pas où il sera en septembre (dans quelle équipe), sans doute pas au même endroit. Ça demandera confirmation et continuité."

Loin d'être arrivé, le probable futur Mancunien devrait rapidement officialiser son transfert. Un changement de statut désormais pour celui qui est encore joueur de l'OL. Un passage "dans la cour des grands" qu'il a les moyens de réussir. Ne lui reste plus qu'à poursuivre sur la voie qu'il suit depuis un an maintenant.