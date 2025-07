Laurent Bonadei (France) aurait visiblement prévu plusieurs changements au sein de son 11 de départ contre le Pays de Galles. Amel Majri et Kadidiatou Diani seraient parmi les gagnantes de ces modifications.

Confirmer et ne pas se faire piéger. Voilà l'objectif de la France mercredi contre le Pays de Galles (21 heures). Face à l'adversaire, sur le papier, le plus faible de la poule, les Bleues ne peuvent pas se rater. Elles ont certes dominé les championnes en titre, l'Angleterre (2-1), pour entamer l'Euro, mais le travail n'est pas terminé. L'objectif désormais est de se qualifier pour les quarts de finale, si possible à la première place.

Pour cela, il faudra dominer les Galloises, qui viennent d'encaisser un cinglant 3 à 0 face aux Pays-Bas. Avec six points, les Françaises feraient un gros pas vers le tour suivant, encore plus en cas de résultat défavorable des Anglaises. Mais Laurent Bonadei doit également ménager ses troupes. Il prévoit donc, selon L'Équipe, plusieurs changements dans son 11.

Première apparition de l'Euro pour Majri ?

Derrière, les Lyonnaises Alice Sombath et Selma Bacha enchaîneraient après leur belle performance. En revanche, l'autre joueuse d'OL Lyonnes décisive, Marie-Antoinette Katoto, laisserait sa place. Toute la ligne offensive d'ailleurs serait modifiée. On retrouverait Melvine Malard, Clara Mateo et Kadidiatou Diani. L'ailière rhodanienne avait disputé la dernière demi-heure contre les Britanniques. Dans l'entrejeu, on pourrait voir Amel Majri pour la première fois de la compétition.

Le 11 probable des Françaises : Peyraud-Magnin - N'Dongala, Samoura, Sombath, Bacha - Geyoro (cap.), Toletti, Majri - Diani, Mateo, Malard