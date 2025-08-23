Actualités
Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.

OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage

  • par David Hernandez

    • Annoncés comme incertains, Jessy Deminguet et Cheikh Sabaly figurent dans la liste communiquée par Stéphane Le Mignan. Le FC Metz est presque au complet pour affronter l’OL.

    Comme l’OL avec Corentin Tolisso, il existait des incertitudes dans les rangs du FC Metz pour ce match de la 2e journée de Ligue 1. Finalement, comme Paulo Fonseca, Stéphane Le Mignan va bien faire le voyage jusqu’à Décines avec Jessy Deminguet et Cheikh Sabaly à bord de l’avion messin. Seulement, à la différence de l’OL qui sait qu’il peut compter sur Tolisso comme titulaire, au sein du club à la Croix de Lorraine, l’incertitude persiste concernant Deminguet et Sabaly.

    Le capitaine Hein de retour

    Bien que présents dans le groupe, l’interrogation sur l’aptitude des deux joueurs à prendre part à la rencontre subsiste toujours dans l’est de la France. Quoi qu’il en soit, le promu s’avance avec un groupe de 21 joueurs dont le retour de Gauthier Hein, suspendu face à Strasbourg le week-end passé. Le capitaine messin est le seul retour à noter puisque Malick Mbaye (pied) et Joseph Mangondo (genou) manquent toujours à l’appel.

    Le groupe de Metz : Fischer, Sy - Colin, Gbamin, Kouao, Mboula, Mélières, Nduquidi, Sané - Deminguet, Hein, Stambouli, Touré, Traoré, Tsitaishvili - Bokele, Gueye, Madjo, Sabaly, Sané, Abuashvili

