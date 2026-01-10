Après sa coéquipière Jule Brand, Vicki Becho est en lice pour le titre de joueuse du mois en D1. Les fans peuvent voter jusqu'à lundi.

Le doublé pour l'OL Lyonnes ? En novembre, Jule Brand a glané le trophée de meilleure joueuse de D1. L'ailière pourrait être imitée par une de ses partenaires en décembre. En effet, la Première Ligue a révélé le nom des trois finalistes, avec une Lyonnaise dans le lot. Il s'agit de Vicki Becho.

À 22 ans, l'attaquante s'illustre surtout en championnat, puisqu'il a participé à dix des onze journées disputées. Au contraire, son temps de jeu est moindre en Ligue des champions (une apparition). Mais elle ne s'en formalise pas, du moins sur le terrain, avec déjà six réalisations à son actif sur le sol français.

Deux buts en une passe décisive en trois matchs

Récemment, elle a marqué contre Le Havre (0-7) et Fleury (3-0), en plus d'une passe décisive. Un bel apport qui pourrait être récompensé par cette distinction individuelle. Pour cela, elle devra devancer la Nantaise Lucie Calba et la Floriacumoise Émelyne Laurent. Cette dernière était déjà candidate en novembre.

La parole est aux supporters, qui ont la possibilité d'exprimer leur voix sur les réseaux sociaux de la compétition, à la fois sur Facebook et sur X (anciennement Twitter), en cliquant sur ces liens. Vous pouvez voter jusqu'au lundi 12 janvier. Pour Becho, ce serait une première, elle qui s'approche des 100 rencontres en carrière avec l'OL Lyonnes (actuellement 97).