Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Joueuse du mois en D1 : Jule Brand ouvre le compteur des Fenottes

  • par Gwendal Chabas

    • Vendredi, Jule Brand a été désignée joueuse du mois de novembre en Première Ligue. Une première pour une Lyonnaise cette saison.

    Après quelques mois sans réussite, l'OL Lyonnes retrouve le chemin du succès. Non, le groupe de Jonatan Giráldez n'a pas connu une période sans (14 victoires en 15 matchs), mais il a enfin remis la main sur le trophée de joueuse du mois. Il le doit à Jule Brand, sacrée en novembre, comme annoncé par la FFF vendredi.

    L'Allemande a signé une passe décisive contre Montpellier (1-5), avant de marquer face à Strasbourg lors de la démonstration 5 à 0 le 22 novembre. Ses performances sur les trois affiches disputées (en plus du Paris FC, 1-0), lui permettent de battre ses deux concurrentes pour cette récompense. Les deux autres nommées étaient Emelyne Laurent (27,39% des votes, FC Fleury 91) et Léa Khelifi (24,81%, FC Nantes).

    Brand a largement remporté le sondage du public

    Sur les réseaux sociaux, l'ailière a largement remporté ce suffrage, avec 47,80% des voix. Elle succède à Sonia Ouchene (MHSC, saluée en octobre) et à Clara Mateo (Paris FC, plébiscitée en septembre). Du côté du club rhodanien, Jule Brand est la première footballeuse titrée depuis Melchie Dumornay en mars 2025. Elle a récupéré sa petite statuette vendredi à l'entraînement. De quoi mettre tout le groupe de bonne humeur avant de se déplacer au Havre ce samedi (17 heures).

