L’OL devient le club français le plus victorieux en Ligue Europa

Grâce à sa victoire jeudi soir, l’OL a assuré a minima une place en barrages de Ligue Europa. Il devient par la même occasion le club français le plus victorieux en C3 avec 61 succès.

Il ne restera pas dans les mémoires collectives. Le premier affrontement entre l’OL et Go Ahead Eagles ne laissera pas un souvenir impérissable, tant il a fallu lutter pour rester devant sa télévision en deuxième mi-temps. Si le match était parti sur les chapeaux de roue avec trois buts en onze minutes, le soufflé est très vite retombé. Une possession stérile des Lyonnais, malgré un poteau de Satriano et une barre de Tolisso, des Néerlandais valeureux mais peu dangereux et 90 minutes assez soporifiques. Les quelque 26 000 spectateurs ne retiendront que la victoire (2-1) et la qualification pour les barrages de Ligue Europa jeudi soir.

Dans l'attente d'une finale

Néanmoins, dans ce succès sans convaincre, l’OL a franchi un cap symbolique en Ligue Europa. Jeudi soir, le club lyonnais a signé son 61e succès dans la compétition, comme avancé par le compte X Stats Foot. Un total qui permet de laisser les Girondins de Bordeaux dans le rétroviseur et de devenir la formation française la plus victorieuse en C3 (Coupe de l’UEFA + Ligue Europa) hors matchs de qualification. Il ne reste plus qu’à s’offrir un beau parcours désormais.