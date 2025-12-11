Grâce à sa large victoire contre Manchester United mercredi, l’OL Lyonnes a fait plus qu’un grand pas vers les quarts. Il faudra terminer le travail mercredi prochain contre l’Atlético de Madrid.

Il existe peu de scenarii qui enverraient l’OL Lyonnes en barrages de Ligue des champions. Cependant, la probabilité existe avant la dernière journée qui se tiendra mercredi prochain. Le Real Madrid et la Juventus Turin, à trois points des Lyonnaises, peuvent toujours les pousser dans un tour décisif en cas de défaite de l’OL Lyonnes et de larges victoires madrilènes et turinoises, conjuguées à un succès de Chelsea. Il faudrait donc que les vents soient contraires le mercredi 17 décembre au Parc OL pour que les joueuses de Jonatan Giraldez ne s’offrent pas une qualification directe pour les quarts de finale.

Envoyer un message en finissant premières

Grâce à leur victoire à Manchester United, elles ont fait un très grand pas vers cet objectif. Un simple nul contre l’Atlético et ce serait le top 4 assuré, sans se soucier de ce qu'il se passe ailleurs. Un objectif assumé par l’entraîneur espagnol après la victoire en Angleterre, mercredi. "Pour le moment, le travail n’est pas encore fait, parce que nous n’avons encore rien gagné. Nous sommes juste en passe de nous qualifier pour les quarts." En passe mais pas encore totalement.