Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes
Les joueuses d’OL Lyonnes (@UEFA)

Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Grâce à sa large victoire contre Manchester United mercredi, l’OL Lyonnes a fait plus qu’un grand pas vers les quarts. Il faudra terminer le travail mercredi prochain contre l’Atlético de Madrid.

    Il existe peu de scenarii qui enverraient l’OL Lyonnes en barrages de Ligue des champions. Cependant, la probabilité existe avant la dernière journée qui se tiendra mercredi prochain. Le Real Madrid et la Juventus Turin, à trois points des Lyonnaises, peuvent toujours les pousser dans un tour décisif en cas de défaite de l’OL Lyonnes et de larges victoires madrilènes et turinoises, conjuguées à un succès de Chelsea. Il faudrait donc que les vents soient contraires le mercredi 17 décembre au Parc OL pour que les joueuses de Jonatan Giraldez ne s’offrent pas une qualification directe pour les quarts de finale.

    Envoyer un message en finissant premières

    Grâce à leur victoire à Manchester United, elles ont fait un très grand pas vers cet objectif. Un simple nul contre l’Atlético et ce serait le top 4 assuré, sans se soucier de ce qu'il se passe ailleurs. Un objectif assumé par l’entraîneur espagnol après la victoire en Angleterre, mercredi. "Pour le moment, le travail n’est pas encore fait, parce que nous n’avons encore rien gagné. Nous sommes juste en passe de nous qualifier pour les quarts." En passe mais pas encore totalement.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 11 Déc 25 à 17 h 10

      Sans blague 😉

      Signaler
    2. Avatar
      brad - jeu 11 Déc 25 à 17 h 18

      La gagne et c'est tout , on est à Lyon et notre devoir est de leur faire visiter la galerie des trophées , savoir où ils mettent les pieds.....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires 17:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético 16:50
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 16:00
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais 15:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe 10/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut