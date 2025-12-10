Portée par une excellente Melchie Dumornay, l'OL Lyonnes a dominé Manchester United ce mercredi (0-3). Le top 4 sera là, sauf improbable concours de circonstances lors de la dernière journée.

L'OL Lyonnes avait un gros coup à jouer ce mercredi face à Manchester United. En fonction des résultats des autres matchs de la cinquième journée, et du sien évidemment, il pouvait assurer le top 4 de la phase de classement de la Ligue des champions. Il avait en plus l'envie de ne pas retomber dans les travers observés contre le Juventus Turin précédemment (3-3).

Pour cela, les joueuses de Jonatan Giráldez ont mis les ingrédients qu'il fallait dès le coup d'envoi afin d'étouffer leur adversaire. Cela n'a pas débouché sur une multitude d'occasions, mais les Rhodaniennes ont globalement confisqué la balle et ouvert la marque assez rapidement. Ada Hegerberg s'est d'abord échappée du marquage, mais a été contrée au moment de frapper.

Une belle première période, puis Manchester s'est réveillé

Dans la foulée, le ballon est parvenu à Ingrid Engen, qui a ajusté un bon centre pour la tête de Tabitha Chawinga (0-1, 12e). Un but qui récompensait une maîtrise presque totale des championnes de France. Les Mancuniennes ont réussi un bon enchaînement, à la 40e, qui a abouti à une tête au-dessus de... Melvine Malard.

Largement dominatrices, les Lyonnaises comprenaient là qu'il ne fallait pas tarder à doubler la mise, sous peine de laisser les Anglaises dans la course. Néanmoins, ces dernières revenaient avec d'autres intentions pour le second acte. Bien plus contrariées dans la mise en place de leur jeu, les coéquipières de Christiane Endler s'en remettaient beaucoup à Melchie Dumornay pour trouver des solutions offensives.

Un nul suffira à l'OL Lyonnes

Après avoir offert un excellent ballon à Jule Brand, non converti, l'Haïtienne a fait la différence toute seule sur une frappe somptueuse d'une vingtaine de mètres (0-2, 82e). Elle s'est même octroyée un doublé sur bonne passe de Kadidiatou Diani (0-3, 90e). Deux réalisations qui procurent un ouf de soulagement à l'équipe, pour une quatrième victoire en cinq sorties dans la compétition.

Avec treize points, l'OL Lyonnes est deuxième, à égalité avec le FC Barcelone (premier). Les deux clubs sont en très bonne position pour finir dans le top 4, qui les qualifierait directement pour les quarts de finale. Ils comptent trois longueurs d'avance sur le cinquième, le Real Madrid.

La semaine prochaine, un nul contre l'Atletico de Madrid à domicile (mercredi) suffira pour valider cet objectif. On se doute cependant que ce groupe en veut bien plus, et qu'il cherchera à obtenir un autre succès pour mettre la pression sur le Barça, qui ira au Paris FC. Avant ça, il faudra se rendre au Havre samedi à 17 heures, pour la dixième journée de Première Ligue, où les Fenottes caracolent en tête du classement.