Première confrontation entre Manchester United et l'OL Lyonnes ce mercredi (21 heures). Une rencontre capitale et durant laquelle les Lyonnaises entendent bien montrer les muscles.

Dans chaque compétition, il y a des points de passage à ne pas louper. Pour l'OL Lyonnes, les voyages en Angleterre en font sans doute partie. Ce sera déjà le deuxième en Ligue des champions cette saison après celui à Londres pour se mesurer à Arsenal (1-2). Comme avait pu l'être le succès chez les tenantes du titre, le duel de ce mercredi contre Manchester United est tout aussi capital (21 heures).

Au-delà d'être crucial dans la quête d'un billet direct pour les quarts de finale, il représente un bon moyen d'adresser un message à la concurrence. Certes, les Mancuniennes ne sont pas spécialement expérimentées sur la scène européenne (deuxième participation), mais elles ont réussi leur début de compétition.

Vers un match engagé ?

Après quatre journées, elles comptent neuf unités, à une longueur seulement du groupe de Jonatan Giráldez. Elles sont donc tout à fait en course pour intégrer le top 4. "C'est une bonne équipe, en particulier à la maison. Ce devrait être un beau match de football. Nous sommes prêts, nous avons beaucoup d'expérience pour appréhender ce type d'adversaire. Ce défi est une excellente opportunité de montrer notre niveau défensif et offensif", s'enthousiasme l'entraîneur espagnol.

Les Lyonnaises partent évidemment favorites, mais les coéquipières de Melvine Malard n'ont pas grand-chose à perdre face aux octuples vainqueures du tournoi. "Nous disposons de plusieurs options tactiques. Je trouve que c'est une formation très agressive, particulièrement lorsqu'elle joue à domicile. La partie sera très intéressante pour les spectateurs, c'est le genre de rendez-vous que tout le monde attend car il sera de très haut niveau", prévoit l'ancien coach du FC Barcelone.

D'ailleurs, Lindsey Horan se montrait assez mesurée dans son discours devant quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais. "On respecte énormément Manchester United puisque toutes les affiches dans cette compétition sont de grande qualité. Le plus important sera de nous focaliser sur notre performance."

Ne pas reproduire les mêmes erreurs que face à la Juve

À raison sûrement, car la Juventus Turin a montré dernièrement que l'OL Lyonnes pouvait avoir des failles, particulièrement en transition (3-3 le 19 novembre). "On doit pouvoir mieux gérer le match offensivement afin d'avoir plus d'options pour récupérer le ballon haut sur le terrain. Face aux Turinoises, nous avons été très mauvais en première période. Ensuite, la réaction après la pause fut très positive, souligne Jonatan Giráldez. Cela fait partie du processus de la création d'une équipe. C'était difficile, mais j'aime voir l'aspect positif pour améliorer notre compétitivité à l'avenir."

Déjà qualifiées au moins pour les barrages, les Rhodaniennes voient plus loin. Et un succès au Leigh Sports Village serait un gage de crédibilité supplémentaire dans la quête du Graal. "L'objectif est de gagner toutes les confrontations que nous avons. Je ne souhaite pas parler du classement. Je préfère me concentrer sur la séance d'entraînement et sur ce qu'on doit faire pour l'emporter et mériter la victoire. On doit figurer parmi les quatre premiers, c'est une obligation, mais nous sommes capables d'y arriver." Elles ont deux rencontres à remporter pour cela, ce qui leur assurerait une des deux premières places du classement.