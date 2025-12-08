Actualités
Jean-Paul Révillon
Jean-Paul Révillon (@OL)

Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Parmi les hommes de l'ombre qui ont fait le succès de l'OL dans les années 2000, Jean-Paul Révillon s'en est allé ce lundi 8 décembre. L'ancien membre du comité de gestion du club lyonnais avait 83 ans.

    Il n'était pas le plus connu des dirigeants, mais tout le monde savait qui il était. Pendant plus de vingt-cinq ans, Jean-Paul Révillon a oeuvré aux côtés de Jean-Michel Aulas pour bâtir la formidable machine qu'était devenu l'OL dans les années 2000. Entrepreneur natif du Beaujolais, l'homme d'affaires a siégé pendant de longues années au comité de gestion de l'OL. Il était d'ailleurs très souvent présent aux côtés du président Aulas lors des matchs. Ce dernier perd encore un ami fidèle, après Bernard Lacombe en juin dernier.

    Ce lundi 8 décembre, l'OL a en effet annoncé la disparition de M. Révillon le 3 décembre dernier à l'âge de 83 ans. Une cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 10 décembre 2025, à 14h30, en l'église Saint-Nicolas de Beaujeu.

    Notre rédaction présent ses sincères condoléances à ses proches et à ses amis.

    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes
    2 commentaires
    1. Monark
      Monark - lun 8 Déc 25 à 17 h 48

      Ayant eu plaisir de le connaître , cette nouvelle me peine.🥲

      Signaler
    2. Avatar
      Jeanmasse 39 le mytho - lun 8 Déc 25 à 17 h 51

      Condoléances à sa famille
      J’ai eu l’occasion de souvent croiser Mr Revillon et c’était quelqu’un que j’ai apprécié.

      Par contre Olympique et Lyonnais ce serait bien d’éviter la désinformation sur l’amitié Aulas Lacombe
      Vous savez très bien qu’Aulas et Lacombe étaient en froid depuis que JMA avait tranché en faveur de Gérard houllier .
      Pour rappel l’anecdote de Lacombe au sujet de JMA :
      «  Pourquoi Aulas sourit quand il ouvre son frigo ?
      Parce qu’il y a une petite lumière et qu’il croit que c’est une caméra . « 
      Tout cela est vérifiable.
      Désolé .

      Signaler

