OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes

Présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes, Michele Kang est reconnu sur la scène mondiale. L’Américaine apparait à la 25e place des personnalités les plus influentes selon le Financial Times.

Elle restera comme celle qui a sauvé l’OL l'été dernier. Depuis six mois, Michele Kang a réussi à créer une sympathie autour d'elle, en sauvant le club lyonnais de l'enfer d'une descente en Ligue 2. Si l'on peut aussi dire que l'Américaine et les autres actionnaires d'Eagle Football n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme quand il le fallait pour éviter à John Textor de faire n'importe quoi, elle n'a pas laissé le navire couler. Tentant de remettre le club sur les bons rails financiers, Kang est aujourd'hui une personne qui compte dans l'environnement lyonnais. Présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes, la femme d'affaires s'est prise au jeu de ce que peut représenter le monde du football.

Un institut lancé par la Fédération américaine grâce à ses dons

Toutefois, Michele Kang est avant tout investi dans le développement de la pratique sportive chez les femmes et n'hésite pas à débloquer des fonds pour y parvenir. La Fédération américaine a récemment ouvert un institut à son nom et toutes ces actions font de la présidente lyonnaise l'une des personnalités les plus influentes du monde. C'est en tout cas ce que révèle le classement réalisé par le Financial Times qui place Michele Kang dans son Top 25. "Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l'OL", n'a pas hésité à louer l'OL dans un message sur ses réseaux sociaux.