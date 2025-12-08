Actualités
Les joueurs de Go Ahead Eagles
Les joueurs de Go Ahead Eagles (@DR]

Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Futur adversaire de l'OL en Ligue Europa jeudi (21h), Go Ahead Eagles n'est pas au mieux en championnat. Néanmoins, le club néerlandais vient d'accrocher l'AZ Alkmaar, cinquième d'Eredivisie.

    La Coupe d'Europe pour remettre les têtes à l'endroit ? Dimanche après la défaite contre Lorient, Moussa Niakhaté se montrait satisfait de pouvoir vite se remettre dans le bain avec la Ligue Europa, pour tourner la page de ce revers breton. La venue de Go Ahead Eagles va-t-elle aider les joueurs de Paulo Fonseca à relancer une série, en plus de valider potentiellement une qualification pour le tour suivant ? Les enjeux seront nombreux jeudi (21h) dans cette journée à rallonge pour le club lyonnais, avec le passage devant la DNCG. Il faudra faire le travail face à une formation largement prenable et mal en point dans cette première phase de Ligue Europa (27e au classement).

    Six points en cinq journées de Ligue Europa

    Seulement, les évènements récents à Auxerre et Lorient ont montré que rien n'était acquis pour l'OL. Néanmoins, Go Ahead Eagles est loin d'être un obstacle insurmontable. Actuellement dixièmes d'Eredivie, les Néerlandais n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Néanmoins, ils viennent d'accrocher Utrecht (2-2) puis l'AZ Alkmaar, cinquième du championnat à l'extérieur (2-2). Ce ne sont pas des victoires, mais face à des équipes jouant des places européennes, cela reste beau pour la confiance pour Melle Meulensteen, auteur d'un doublé dimanche, et ses coéquipiers.

    4 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 8 Déc 25 à 13 h 02

      Le niais du banc a préservé moreira hier pour jouer jeudi en Europa ligue alors qu'on est leader en coupe d'Europe
      Un vrai génie, bravo pour cette gestion

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - lun 8 Déc 25 à 13 h 06

        J'appréhende deja son amateurisme lors des huitièmes...

      2. Avatar
        BadGone91 - lun 8 Déc 25 à 13 h 27

        Je ne pense pas que ce soit de la gestion, comme pour la mise de côté de Karabec. C'est un changement tactique, qui a fonctionné une seule fois. Je pense que là il a compris que ça ne fonctionne pas.

        On peut espérer un retour au schéma "classique" ce jeudi, avec deux ailiers et Tolisso positionné plus haut.

        1. j.f.ol
          j.f.ol - lun 8 Déc 25 à 13 h 29

          C'est qu'il est con en plus d'être niais !

