Quentin Vieira (ex-OL) invité ce lundi 8 décembre de TKYDG

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient pour un nouveau numéro. Il sera question du match de l'OL à Lorient ce dimanche (20h45) avec le retour de Paulo Fonseca sur le banc. Quentin Vieira, passé par l'OL Académie et ancien pro, sera l'invité.

Jour de Fête des Lumières et lendemain de victoire de l'OL, ce lundi 8 décembre sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ? Les supporters lyonnais l'espèrent bien évidemment surtout après les défaites de Monaco et Marseille vendredi. Il faudra pour cela faire le travail à Lorient, quinzième du championnat, ce dimanche soir (20h45) au Moustoir. Cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1 marquera également le retour sur le banc de Paulo Fonseca et la fin de neuf mois de suspension. Un retour qui sera forcément l'un de moments forts de cette rencontre et qui sera bien évidemment décryptée dans TKYDG, lundi soir en direct à 19h.

Pour ce nouveau numéro, la fine équipe accueillera un ancien de la maison OL avec Quentin Vieira. Formé à l'Académie et ayant signé professionnel, l'ancien défenseur avait ensuite évolué au Servette et à l'Etoile Carouge avant de rejoindre le GOAL FC. Ayant mis fin à sa carrière à seulement 26 ans, il garde un regard assidu sur son club formateur, lui qui a évolué avec Gouiri et autre Aouar en Youth League.

