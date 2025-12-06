Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré

Ce dimanche à Lorient, Paulo Fonseca retrouve le banc de touche de l’OL en Ligue 1, en même temps que son adjoint Jorge Maciel se retrouve suspendu. La fin d’un long purgatoire pour le Portugais.

Il l’assure, il est "toujours la même personne et le même entraîneur et n’a pas eu peur pour (sa) réputation". Pourtant, on ne ressort pas indemne de neuf mois de suspension. Ce dimanche, Paulo Fonseca va mettre un terme à neuf mois loin des terrains et des bancs de Ligue 1. La fin d’un long tunnel commencé le 9 mars 2025 sur la pelouse de Nice, après l’annonce de sa suspension quatre jours plus tôt et de son coup de sang une semaine auparavant.

Une scène qui restera négativement dans l’histoire de l’OL et qui a mis le club dans de sales draps. Cette faute grave aurait pu coûter son poste au Portugais, seulement un mois après son arrivée, mais John Textor, alors toujours en poste, et la direction lyonnaise lui ont maintenu sa confiance. Une confiance que Fonseca va à présent devoir rendre en retrouvant le banc de touche à Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

Une erreur à laquelle on ne l’y reprendra plus ?

Après une explosion de joie en tribunes dimanche dernier sur les deux buts de Martin Satriano, Paulo Fonseca a désormais hâte de revivre ces moments décuplés en bord de terrain, pour son plus grand plaisir. Après neuf fois à ronger son frein dans les tribunes aux côtés de son adjoint Nelson Duarte, le coach s’estime prêt à reprendre un service, qu’il avait en partie recommencé à la mi-septembre en pouvant accéder à nouveau aux vestiaires. Il avait aussi pu compter sur la Ligue Europa pour ne pas perdre totalement le fil de son rôle et "être un entraînement avant le retour en Ligue 1." Il assure qu’on ne l’y prendra plus et que, dorénavant, il va "se concentrer sur (son) équipe, plutôt que sur des décisions venues d’intervenants. Après tout le monde doit comprendre que le football, ce sont aussi des émotions fortes."

Le match face à Utrecht en septembre a montré qu’il n’avait pas forcément retrouvé tout son sang froid après son altercation avec M. Millot en mars dernier, mais ces neuf mois ont servi de "cure" et un exercice personnel a été fait pour tourner cette page. Cette dernière avait peut-être été ouverte trop vite après un passage difficile, que ce soit sportivement et mentalement à l’AC Milan. Près d’un an plus tard, il le concède enfin, même s’il regrette d’avoir été un exemple avec sa suspension pour le reste de la Ligue 1. "Quand je regarde derrière moi, j'ai fini mon travail à Milan et j'ai commencé vite ici. Peut-être que c'était un moment où je devais me reposer un peu, mais la vie et notre profession font que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité ici et j'ai commencé sans faire ce moment de réflexion, de break."

Un travail d’équipe

Bien mieux dans sa tête désormais, Paulo Fonseca va pouvoir "retrouver ces moments de partage avec les joueurs" et prouver à 100% qu’il est l’homme de la situation à Décines. Son retour sur le banc sera forcément l’attraction du match face à Lorient (20h45) même si le Portugais ne souhaite qu’une chose : les trois points. Une façon de célébrer ce retour en mission, mais aussi de saluer le travail effectué par tout son staff depuis neuf mois.

S’il restait le numéro 1, le natif du Mozambique a pu s’appuyer sur ses hommes de confiance, à commencer par Jorge Maciel, propulsé sur le devant de la scène pendant 23 matchs. "J’ai eu une totale confiance en Jorge (Maciel) et pour tous les hommes du staff. Ce qui a été différent, c’était la préparation du match et le fait de savoir comment on pouvait apporter une réponse rapide durant le match. C'était le plus dur, mais je pense qu’on a bien géré cette situation."

Il y a bien eu quelques couacs comme à Saint-Étienne la saison passée notamment, mais avec 39 points pris, la casse a été limitée. Reste désormais à poursuivre le travail réalisé pour mener l’OL à ses objectifs européens en fin de saison.