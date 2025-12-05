Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir

Pour ce rendez-vous de la 15e de Ligue 1, Lorient pourra compter sur un soutien populaire. Pour les 30 ans d’un des groupes de supporters, le stade du Moustoir affichera complet pour la venue de l’OL.

Dimanche dernier, l’OL célébrait ses 75 ans d’existence. La fête avait été belle grâce au match de l’OL Légendes dans l’après-midi puis surtout à celui des joueurs de Paulo Fonseca contre le FC Nantes. En infériorité numérique, les Canaris n’ont pas réussi à gâcher le moment. Ce dimanche, il y aura encore un anniversaire à fêter pour un match de l’OL. Seulement, les Lyonnais espèrent bien jouer les trouble-fêtes à Lorient. Ce dimanche (20h45), au Moustoir, le groupe de supporters des Merlus Ultras 95 fête ses 30 ans. L’animation risque donc d’être au rendez-vous dans les tribunes lorientaises. Ces dernières seront d’ailleurs bien remplies.

Une deuxième réception de suite

Pour la venue de l’OL pour la 15e journée de Ligue 1, l’enceinte bretonne va afficher complet, comme indiqué par nos confrères d’Ouest-France. Environ 15 500 billets ont déjà trouvé preneur (sur 16 700 places au total), après avoir été 15 648 il y a une semaine pour la réception de Nice. Cela avait porté chance aux joueurs d’Olivier Pantaloni, qui s’étaient imposés 3-1 après deux mois sans victoire. L’OL espère bien gâcher cette fête et continuer sa marche en avant en Ligue 1 avant le dernier rendez-vous contre Le Havre, le 14 décembre.