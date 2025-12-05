Revenu à la compétition dimanche dernier, Orel Mangala a été freiné dans son retour ce vendredi. Forfait à Lorient, le milieu de l’OL rêve toujours de la Coupe du monde avec la Belgique.

C’est un coup d’arrêt dont il se serait bien passé. Après dix mois d’attente interminable, Orel Mangala avait retrouvé la compétition dimanche dernier face au FC Nantes. Dix petites minutes avec l’OL, mais qui représentaient beaucoup pour le milieu de terrain. Soulagé de ce retour, Mangala a été stoppé dans son élan ce vendredi matin. Touché à l’ischio à l’entraînement, il sera absent pour le déplacement à Lorient.

Un nouveau coup dur même si Paulo Fonseca a estimé que cela n’était "pas trop grave". Néanmoins, ce qui semble être presque quelque chose de naturel après un retour d’une si longue blessure s’ajoute à près d’un an d’interrogations. "Le pire ? L'opération. Je n'avais jamais vécu ça et n'avais jamais subi d'anesthésie générale. Je ne connaissais rien de tout ça. Donc ça me faisait un peu peur, a-t-il avoué dans une interview à la Dernière Heure. Mais, une fois que c'est passé, j'ai pu faire un switch et directement me concentrer sur ma rééducation."

Il espère retrouver son meilleur niveau en mars

Une course contre la montre pour le milieu belge qui a un objectif bien précis depuis plusieurs mois : celui de retrouver la sélection des Diables Rouges et de convaincre Rudi Garcia de le convoquer pour la Coupe du monde 2026. Ce vendredi (18h), Orel Mangala sera devant sa télé pour "suivre le tirage au sort, bien sûr que j’y pense. On s’appellera sans doute après avec Malick (Fofana)". S’il souhaite retrouver son meilleur niveau "au mois de mars" et qu’il part de loin, le milieu "rêve depuis tout petit de la Coupe du monde. C'est clairement un objectif." Il faudra d’abord enchaîner avec l’OL afin d’avoir un espoir de vivre un été de l’autre côté de l’Atlantique.