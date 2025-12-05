Actualités
Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
Clinton Mata lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Mata de retour à l’entraînement

  • par David Hernandez
    • À deux jours du déplacement à Lorient, Paulo Fonseca peut compter sur le retour de Clinton Mata. Le défenseur de l’OL avait manqué les deux derniers rendez-vous.

    C’est un retour qui donne forcément le sourire. Absent depuis sa sortie à Auxerre à l’heure de jeu il y a deux semaines, Clinton Mata a repris l’entraînement avec le reste du groupe lyonnais depuis quelques heures. Ayant manqué les rendez-vous contre le Maccabi Tel Aviv et Nantes, l’Angolais postule pour le déplacement à Lorient, dimanche (20h45). C’est logiquement une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL doit en effet composer sans Tanner Tessmann pour ce voyage en Bretagne. L’Américain était absent de l’avant-dernière séance collective, après une alerte à la cuisse en fin de match dimanche dernier.

    Quel système à Lorient ?

    Le milieu, reconverti central en Ligue Europa et Ligue 1, était le seul absent notable, en plus des blessés de longue date que sont Ernest Nuamah, Malick Fofana, encore aperçu en béquilles aux abords du GOLTC, et Ruben Kluivert. Les jeunes Adil Hamdani et Enzo Molebe n’étaient pas plus de la partie. Avec le retour de Mata, il faudra voir quel sera le dispositif adopté par Paulo Fonseca après qu'il a usé d’un système à trois centraux lors des deux derniers matchs.

    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 5 Déc 25 à 12 h 00

      J'ai vu une courte vidéo de l'entrainement d'hier et donc l'arrivée de Clinton, toujours le sourire ce mec, il semblait en pleine forme et il l'a dit, content de reprendre 😍

      1. Bioman
        Bioman - ven 5 Déc 25 à 12 h 12

        Ouais je l'ai vue également, une dose de bonne humeur !

    2. Bioman
      Bioman - ven 5 Déc 25 à 12 h 11

      Je serai tenté de rester dans la configuration contre Nantes pour au moins 2 raisons :
      - Voir si l'équipe pour faire mieux que ce quil a été fait avant l'expulsion nantaise
      - Préparer les départs pour la CAN, qui avec le départs des 2 titu. permet d'avoir une option qu'on aimerait intéressante .

    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
