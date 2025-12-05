OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1

Actualités
    • Pour répondre à un article publié ces derniers jours, John Textor a rédigé un long communiqué jeudi soir. L’Américain en remet encore une couche sur le poids de la DNCG et l’incompréhension de son système pour l’OL.

    Faire trop souvent la Une et en l’espace de peu de temps n’est jamais vraiment bon signe. Pourtant, avec John Textor, c’est presque devenu monnaie courante. L’Américain peut se morfondre dans le silence pendant des semaines avant de revenir sur le devant de la scène et de multiplier les sorties médiatiques. C’est un peu ce qui est en train de se passer depuis une semaine, que ce soit au Brésil et désormais en France. Encore et toujours critiqué sur le modèle économique d’Eagle Football, Textor n’a que moyennement apprécié l’article de nos confrères de L'Équipe sur les transferts de cinq joueurs de Botafogo vers l’OL

    Un club lyonnais qui n’a jamais pu profiter des talents sportifs de ces éléments, hormis six mois pour Thiago Almada. La raison était simple pour l’Américain, qui a encore chargé le football français. "Les présidents de Ligue 1 étaient déjà furieux de notre ascension de la dernière place à la Ligue Europa, après un mercato estival gratuit, en 2023-24… et aucun d'eux ne voulait voir la seconde moitié de 2025, avec Igor Jesus, Thiago Almada et Luiz Henrique propulsant l'OL en Ligue des champions", a-t-il écrit dans son communiqué.

    "Éliminer les avantages sportifs de notre modèle"

    S’il vise les présidents de clubs de la Ligue 1, comme Olivier Létang (Lille) ou Jean-Pierre Caillot (Reims) très certainement, John Textor n’a pas pu s’empêcher de tirer sur la DNCG, comme ce fut le cas durant ses deux ans et demi de présidence. Ne comprenant toujours pas les décisions du gendarme financier, John Textor s’est permis une petite pique envers Jean-Michel Aulas"Ce qui est clair, c'est que les présidents de Ligue 1, tous proches de notre ancien président de l'OL, ont exercé une pression constante sur la Ligue, la FFF et la DNCG afin d'éliminer les avantages sportifs de notre modèle multiclubs". Comme dirait l’autre, "l’enfer, c’est les autres".

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 5 Déc 25 à 9 h 54

      Autant JMA me sort par les yeux depuis des années autant la le prendre pour un complotiste avec ses "amis" présidents des autres clubs pour faire mourir le club on est en pleine paranoïa chez Textor.
      Casse les couilles ses américains capitalistes qui se sentent tout permis la ou ils vont, ça vaut pas mieux que les qataries 🤮

    2. Bioman
      Bioman - ven 5 Déc 25 à 10 h 06

      "tous proches de notre ancien président de l'OL"

      Ils étaient tellement proche d'Aulas qu'ils avaient oubliés de convier Jean-Mich dans leur groupe Whatsapp pour se mettre d'accord sur la fin prématurée du championnat pendant la Covid !

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 5 Déc 25 à 10 h 19

        Oui d'ailleurs je viens de mettre des guillemets à amis

    3. Juni38
      Juni38 - ven 5 Déc 25 à 10 h 37

      ""Ce qui est clair, c'est que les présidents de Ligue 1, tous proches de notre ancien président de l'OL, ont exercé une pression constante sur la Ligue, la FFF et la DNCG afin d'éliminer les avantages sportifs de notre modèle multiclubs".

      Oui , ça c'est certain , voir la coalition pour déposer un recours à la présence d'almada .
      Ils étaient vénère qu'il ait pu le faire venir en prêt .
      Par contre il se trompe sur Aulas , qui a plutot des ennemis parmi ces présidents , et n'a pas soutenu cette cabale .

      ""Les présidents de Ligue 1 étaient déjà furieux de notre ascension de la dernière place à la Ligue Europa, après un mercato estival gratuit, en 2023-24… et aucun d'eux ne voulait voir la seconde moitié de 2025, avec Igor Jesus, Thiago Almada et Luiz Henrique propulsant l'OL en Ligue des champions",

      et oui il a parfaitement raison . Les présidents ne voulaient pas de l'OL sur le devant de la scène et ils étaient en effet furieux de la remontada avec Sage et la qualification in extremis en ligua europa .
      Ils voulaient tous que l'OL coule et disparaisse .
      D'ailleurs cette saison quand l'OL était en tête , ça grinçait des dents , plusieurs présidents trouvaient que c'était une anomalie mais qu'heureusement les choses allaient rentrer dans l'ordre ( avec quelques arbitrages bien orientés dans le bon sens ... )

      Avec son plan avec Botafogo , Luis Henrique devait venir , il était d'accord , mais la DNCG a tout fait capoter et ils ont raté le ticket pour la champions league de pas beaucoup finalement .
      Un mal pour un bien , car il serait toujours la et le club jonglerait avec les finances encore plus , pour avoir une équipe en ligue des champions cette saison , le crash aurait été repoussé d'un ou ou deux mais serait arrivé , étant donné l'endettement colossal et ces joueurs coutaient trop cher en masse salariale.
      Son modèle multiclub ne pouvait pas fonctionner en débarquant dans un club qui a 320M€ de dettes à éponger ( aujourd'hui 40% de plus !! )

