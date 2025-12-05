OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1

Pour répondre à un article publié ces derniers jours, John Textor a rédigé un long communiqué jeudi soir. L’Américain en remet encore une couche sur le poids de la DNCG et l’incompréhension de son système pour l’OL.

Faire trop souvent la Une et en l’espace de peu de temps n’est jamais vraiment bon signe. Pourtant, avec John Textor, c’est presque devenu monnaie courante. L’Américain peut se morfondre dans le silence pendant des semaines avant de revenir sur le devant de la scène et de multiplier les sorties médiatiques. C’est un peu ce qui est en train de se passer depuis une semaine, que ce soit au Brésil et désormais en France. Encore et toujours critiqué sur le modèle économique d’Eagle Football, Textor n’a que moyennement apprécié l’article de nos confrères de L'Équipe sur les transferts de cinq joueurs de Botafogo vers l’OL.

Un club lyonnais qui n’a jamais pu profiter des talents sportifs de ces éléments, hormis six mois pour Thiago Almada. La raison était simple pour l’Américain, qui a encore chargé le football français. "Les présidents de Ligue 1 étaient déjà furieux de notre ascension de la dernière place à la Ligue Europa, après un mercato estival gratuit, en 2023-24… et aucun d'eux ne voulait voir la seconde moitié de 2025, avec Igor Jesus, Thiago Almada et Luiz Henrique propulsant l'OL en Ligue des champions", a-t-il écrit dans son communiqué.

"Éliminer les avantages sportifs de notre modèle"

S’il vise les présidents de clubs de la Ligue 1, comme Olivier Létang (Lille) ou Jean-Pierre Caillot (Reims) très certainement, John Textor n’a pas pu s’empêcher de tirer sur la DNCG, comme ce fut le cas durant ses deux ans et demi de présidence. Ne comprenant toujours pas les décisions du gendarme financier, John Textor s’est permis une petite pique envers Jean-Michel Aulas. "Ce qui est clair, c'est que les présidents de Ligue 1, tous proches de notre ancien président de l'OL, ont exercé une pression constante sur la Ligue, la FFF et la DNCG afin d'éliminer les avantages sportifs de notre modèle multiclubs". Comme dirait l’autre, "l’enfer, c’est les autres".