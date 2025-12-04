Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL

OL : bientôt un nouveau membre dans le staff de Paulo Fonseca ?

  par Gwendal Chabas
    • Après le départ de Damien Della Santa, l'OL s'apprêterait à engager un autre technicien pour intégrer le staff de Paulo Fonseca. Un homme que le Portugais connaît pour avoir déjà travaillé avec lui.

    Damien Della Santa a officiellement quitté l'OL le 24 novembre. En réalité, celui qui était arrivé sous Pierre Sage en janvier 2024 ne faisait plus partie du staff rhodanien depuis le début de la saison. Au-delà de sa spécialisation sur les coups de pied arrêtés, il avait surtout un rôle d’accompagnement individuel avec les joueurs, grâce notamment à la vidéo. Un poste qui devrait revenir dans les prochains jours à un autre homme.

    Passé par le PSG, Monaco ou encore Lille

    D'après les informations de L'Équipe, Adrien Tarascon s'engagera dans les prochains jours pour devenir l'un des adjoints de Paulo Fonseca. Les deux techniciens se connaissent bien, puisqu'ils ont œuvré ensemble à Lille de 2022 à 2024. Aussi passé par le PSG, Monaco, il avait rejoint Reims pour un an entre juillet 2024 et juin 2025.

    Sans club depuis, il pourrait donc rebondir à l'Olympique lyonnais. Détenteur d'une licence A de l'UEFA, il est particulièrement réputé dans l'optimisation des performances individuelles. À 34 ans, il récupérerait cette fonction, remplaçant ainsi Damien Della Santa. Un symbole de l'importance du coach portugais dans l'organisation puisqu'il obtient l'arrivée d'un nouveau collaborateur de confiance à ses côtés.

      BadGone91 - jeu 4 Déc 25 à 9 h 40

      Si j'ai bien compris il était auparavant à Reims, mais n'a donc pas été renouvelé et était sans club depuis plusieurs mois... Bon pourquoi pas.

