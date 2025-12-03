Actualités
Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l’OL (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : les derniers résultats internationaux

  par David Hernandez

    • Ce mardi, les dernières joueuses de l’OL Lyonnes étaient en lice pour les matchs internationaux. Tout le groupe lyonnais sera bientôt de retour à Décines.

    A la différence des dernières trêves internationales, Jonatan Giraldez aura un peu plus de temps pour préparer le déplacement à Dijon (samedi 17h). Ce ne sera pas énorme, mais l’entraîneur de l’OL Lyonnes devrait avoir un groupe assez conséquent à partir de ce jeudi. Il ne sera certainement complet que vendredi, à la veille du match de Première Ligue, mais cela change de certaines trêves. Mardi, les dernières internationales disputaient encore un match avec leur sélection avant de retrouver Décines. Cela s’est révélé plutôt positif avec trois victoires pour Christiane Endler, Tarciane et Damaris Egurrola.

    Endler préservée contre Dijon ?

    Dans des matchs sans enjeux car amicaux, le Brésil a pris le meilleur sur le Portugais avec un succès 5-0. Titulaire, Tarciane a disputé l’intégralité de la rencontre, prenant un jaune dès la 6e minute. Match plein également pour sa coéquipière néerlandaise dans une facile victoire 5-0 contre la Corée du Sud. Enfin, le Chili s’est bien repris en Ligue des nations CONMEBOL. Après un revers lors du premier match, Endler a gardé sa cage inviolée pour permettre aux siennes de s’imposer 1-0 contre le Paraguay.

    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ?

