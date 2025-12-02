Actualités
Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
Mathieu Vernice, arbitre d’OL – Brest, a exclu Nicolas Tagliafico (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice

  • par Gwendal Chabas

    • Comme en mars 2024, le match entre Lorient et l'OL sera dirigé par Mathieu Vernice. La confrontation est programmée dimanche à 20h45.

    Un OL totalement relancé ? C'est toute la question après la belle semaine qu'il vient de vivre. Mais cela demande confirmation dans un contexte peut-être plus difficile. Un voyage à Lorient par exemple, qui vient de dominer Nice (3-1) et reste sur trois sorties sans défaite. Le match aura lieu dimanche à 20h45, et sera arbitré par Mathieu Vernice.

    À 32 ans, il est encore relativement jeune dans l'univers de la Ligue 1, même s'il s'approche des 50 rencontres (47). Il a récemment fait ses débuts internationaux au plus haut niveau en dirigeant le duel entre la République démocratique du Congo et le Mali en juin dernier. Il faut d'ailleurs noter qu'il a croisé à quatre reprises la route des Lyonnais, dont une fois déjà au Moustoir, lors de leur victoire 2 à 0 sur les Merlus en mars 2024.

    Arbitre de Lille - OL en début de saison

    Nous avons aussi pu le voir en action au cours du fameux OL - Brest d'avril 2024 (4-3), ou durant le succès 1 à 0 à Lille en début de saison. Une confrontation qui avait fait parler du côté lillois à propos de l'arbitrage. Dimanche, monsieur Vernice sera épaulé par ses assistants Florian Goncalves de Araujo et Julien Haulbert. La vidéo, aujourd'hui déterminante lors des affiches de L1, reviendra au duo Nicolas Rainville - William Lavis. Enfin, le quatrième arbitre sera Guillaume Paradis.

