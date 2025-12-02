OL : le soulagement d'Orel Mangala

Dix mois après son dernier match officiel, Orel Mangala a refoulé les pelouses. Pour son plus grand bonheur, lui qui a dû traverser une épreuve difficile.

Il s'est passé beaucoup de choses dimanche pour l'OL. Le match des Légendes, la fête pour les 75 ans du club ou encore la victoire 3 à 0 face au FC Nantes. Au milieu de tout ça, un retour qui pourrait avoir son importance dans la saison des hommes de Paulo Fonseca. En fin de partie, l'entraîneur portugais a relancé Orel Mangala, dix mois après sa dernière apparition officielle du côté d'Everton.

Le long chemin de croix du Belge n'est pas encore totalement terminé. Mais le plus important pour lui était de rejouer au football. Ce qu'il a fait en remplaçant Tyler Morton à la 85e minute. Pour sa plus grande joie, celle de ses coéquipiers aussi, ainsi que des supporters, qui ont fêté le milieu de terrain après le succès.

"Votre soutien a été formidable"

Après sa longue absence liée à une rupture du ligament croisé, puis à des complications lorsqu'il était sur le retour, l'ancien joueur de Nottingham Forest n'a pas caché son bonheur. "Quel moment incroyable ! Je remercie Dieu de m'avoir donné la force, la patience et tout ce dont j'avais besoin pour surmonter cette épreuve. Un immense merci à tous mes amis, ma famille, mes collègues et toutes les personnes invisibles qui m'ont permis d'en arriver là, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Votre soutien a été formidable."

Avant la prochaine trêve hivernale, il reste quatre rencontres à Orel Mangala pour gagner un peu de rythme. Cela se fera sûrement à coup d'entrée(s) en jeu. Avant de pouvoir pleinement compter sur lui en 2026 ? Ça, c'est une autre question.