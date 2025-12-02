Actualités
Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d’OL – Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : le soulagement d'Orel Mangala

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Dix mois après son dernier match officiel, Orel Mangala a refoulé les pelouses. Pour son plus grand bonheur, lui qui a dû traverser une épreuve difficile.

    Il s'est passé beaucoup de choses dimanche pour l'OL. Le match des Légendes, la fête pour les 75 ans du club ou encore la victoire 3 à 0 face au FC Nantes. Au milieu de tout ça, un retour qui pourrait avoir son importance dans la saison des hommes de Paulo Fonseca. En fin de partie, l'entraîneur portugais a relancé Orel Mangala, dix mois après sa dernière apparition officielle du côté d'Everton.

    Le long chemin de croix du Belge n'est pas encore totalement terminé. Mais le plus important pour lui était de rejouer au football. Ce qu'il a fait en remplaçant Tyler Morton à la 85e minute. Pour sa plus grande joie, celle de ses coéquipiers aussi, ainsi que des supporters, qui ont fêté le milieu de terrain après le succès.

    "Votre soutien a été formidable"

    Après sa longue absence liée à une rupture du ligament croisé, puis à des complications lorsqu'il était sur le retour, l'ancien joueur de Nottingham Forest n'a pas caché son bonheur. "Quel moment incroyable ! Je remercie Dieu de m'avoir donné la force, la patience et tout ce dont j'avais besoin pour surmonter cette épreuve. Un immense merci à tous mes amis, ma famille, mes collègues et toutes les personnes invisibles qui m'ont permis d'en arriver là, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Votre soutien a été formidable."

    Avant la prochaine trêve hivernale, il reste quatre rencontres à Orel Mangala pour gagner un peu de rythme. Cela se fera sûrement à coup d'entrée(s) en jeu. Avant de pouvoir pleinement compter sur lui en 2026 ? Ça, c'est une autre question.

    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 2 Déc 25 à 13 h 04

      Il revient de loin et je suis persuadé qu'il va revenir plus fort .
      C'est le type de joueur dévoué au collectif , travailleur , que Fonseca apprécie beaucoup , ça va le faire.

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 2 Déc 25 à 13 h 47

        Je suis plus septique que toi, avant sa blessure il a été loin d'être transcendant, des matchs plutôt moyens (seulement 12). Il met 2 buts c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir, donc c'est que dal. On va voir sur les prochains mois ce qu'il va faire, si c'est pas terrible il faudra trouver une autre solution avec quelqu'un d'autre avant la prochaine saison...

        1. Avatar
          leroilyon - mar 2 Déc 25 à 14 h 01

          Un milieu de terrain qui marque 2 buts en 12 matchs c'est cool je trouve.
          Morton en a mis un en 11 matchs..
          Il n'avais pas fait que ca, il se blesse souvent, c'est surtout ca le problème, mais il est bon ça jai aucun doute, apres le mettre titulaire direct ca me paraît osé.

        2. Juni38
          Juni38 - mar 2 Déc 25 à 14 h 01

          Ce n'est pas un milieu offensif , normal qu'il marque peu .
          Il ne faut pas le juger sur son passage sous Blanc - Sage , ou l'équipe était au fond du trou et avec une direction complètement chaotique , la sérénité du club n'était pas de mise et il jouait épisodiquement .
          Je suis persuadé qu'il va en surprendre beaucoup ici .

    2. cavegone
      cavegone - mar 2 Déc 25 à 13 h 57

      C’est toujours délicat ce type de blessures.
      Je me souviens de Modeste MBami le Camerounais, il était énormissime avant sa blessure. Et après il n’est jamais totalement revenu au top.

      Pour Orel chez nous il n’a pas joué, mais en Angleterre il était bon avant sa blessure. Parmi les mieux notés de PL.

