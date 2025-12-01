OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse

Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier avec Everton, Orel Mangala a mis du temps pour revenir. Dimanche, le milieu belge a de nouveau foulé une pelouse dans la victoire de l’OL contre Nantes (3-0).

Jeudi dernier, Paulo Fonseca avait profité du score fleuve contre le Maccabi Tel Aviv pour lancer des jeunes dans le grand bain. On pense à Tiago Gonçalves qui a fait ses débuts en pros, ou encore Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodríguez qui ont goûté à l’odeur de l’Europe. Dimanche soir, le Portugais, suppléé par Jorge Maciel sur le banc, a pu profiter des trois buts d’avance de l’OL sur le FC Nantes pour relancer un joueur. Alors que Martin Satriano avait inscrit son doublé huit minutes auparavant, l’attaquant uruguayen et Tyler Morton ont laissé leur place à Adam Karabec et Orel Mangala.

"J’ai beaucoup travaillé physiquement"

Un petit évènement salué par le public du Parc OL. En effet, la rentrée de Mangala a signé son retour à la compétition, après dix mois sur le flanc. Victime d’une rupture du ligament croisé avec Everton en février 2025, le Belge n’avait toujours pas rejoué. Retenu pour la première fois pour cette 14e journée de Ligue 1, l’ancien de Nottingham a donc pu connaitre ses premières minutes (15) depuis presque un an. "C’était beaucoup d’émotions. Ça fait dix mois que j’étais sur le côté, je prenais mon mal en patience. Là, je suis de retour : le groupe m’a très bien accueilli, les supporters aussi. Ça fait énormément de bien, a déclaré Mangala au média du club. Pendant ces dix mois, il y a eu des moments de doute, mais j’étais bien entouré : le club, les coéquipiers, le staff."

À 27 ans, le Diable Rouge veut désormais rattraper le temps perdu, même si son retour se fera par étapes. Mais l’OL tient peut-être une vraie recrue interne pour la seconde partie de saison.